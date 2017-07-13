Двое малолетних детей подрались до крови. Родители начали разбирательства

10 июля в 12-м микрорайоне в Бишкеке двое малолетних детей избили друг друга до крови. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел днем. Во дворе одного из домов два мальчика 6 и 9 лет сильно подрались. Отец 6-летнего мальчика вступился за сына и ударил 9-летнего. В свою очередь родители второго ребенка пожаловались в милицию на действия взрослого мужчины.

"С детьми все хорошо, но мальчики избили друг друга сильно, до крови. Назначены экспертизы, ведутся разбирательства по действию отца одного из них, ведь он ударил ребенка, пусть даже и дерущегося с его сыном", - отметили в МВД.