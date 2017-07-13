Премьер: Надо максимально ужесточить контроль за пожарной безопасностью АЗС

В ноябре 2016 года была принята программа правительства Кыргызстана «Доверие и единство». Название документа говорит само за себя: на основе взаимодействия и совместной работы планомерно двигаться к достижению положительных результатов в развитии страны.Программа «Доверие и единство» состоит из нескольких приоритетных направлений: открытость и действенность исполнительной власти; обеспечение макроэкономической стабильности и рост экономики; развитие села, малых городов и рынка труда; общественная безопасность и сохранение окружающей среды. В каждом из направлений есть свои задачи и ориентиры и они носят не просто декларативный характер, а описывают проблему, если она есть, и указывают пути ее решения или достижения целей.План правительства опирается и на Национальную стратегию устойчивого развития. В программе конкретно указано, что в ближайшее время «особый акцент в деятельности правительства будет сделан на обеспечение экономического роста, финансовой стабильности страны, а также на проведение комплекса мер по углублению и расширению интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза с учетом соблюдения национальных интересов». Также правительство сосредоточит свои усилия на обеспечении устойчивости систем жизнеобеспечения, достижении стабильных темпов экономического роста и выполнении всех социальных обязательств.В программе «Доверие и единство» определены Целевые стратегические ориентиры, как один из индикаторов достижения качественных изменений в стране.Согласно планам, в ближайшей перспективе среднегодовой реальный рост ВВП в Кыргызстане будет превышать средний показатель по странам ЕАЭС, определяемый согласно методике и рекомендациям ЕЭК - в пределах до 5%; среднегодовой уровень инфляции - в интервале 5-7%; дефицит бюджета к ВВП - не более 5%. Убедиться в том, что это вполне достижимо, можно исходя из показателей развития страны за первые полгода 2017 года. На сегодняшний день Кыргызстан сумел сохранить заложенную в 2016 году положительную динамику экономического роста. Результатов удалось достичь менее чем за год, потому что в начале 2016 года цифры не внушали оптимизма, показатели начали расти с августа 2016 года, и по итогам в стране достигнут самый высокий экономический рост среди стран-членов ЕАЭС, который составил 3,8% (в России и Беларуси сложилась отрицательная динамика – 0,2% и 2,6%, в Казахстане рост составил 1%, Армении – 0,2%). Эта положительная тенденция наблюдается и с начала 2017 года, в январе-июне 2017 года рост ВВП в Кыргызстане составил 6,4%. Кроме того, в 2016 году в Кыргызстане была самая низкая инфляция из всех стран-членов ЕАЭС, за что республику даже покритиковал Международный валютный фонд.Несмотря на всю критику скептиков и противников членства Кыргызстана в ЕАЭС, в 2017 году Кыргызстан уже получил первые видимые результаты от своего членства в интеграционном объединении. В январе-мае 2017 года наблюдается увеличение роста торговли со странами ЕАЭС, в том числе экспорт в страны союза вырос на 29,3%. И это не считая улучшения положения кыргызских трудовых мигрантов, благодаря чему с начала года вырос объем денежных переводов в Кыргызстан. По данным Национального банка, только в мае трудовые мигранты перечислили в страну $236,4 млн, и это самый высокий показатель на сегодняшний день. Основанная часть переводов в Кыргызстан была сделана из России - $233 млн.В целом, с начала 2017 года в республику от работающих за рубежом граждан поступило $851,5 млн. Помимо этого, правительство страны ведет переговоры с соответствующими структурами РФ об исключении кыргызстанцев из так называемого «черного списка», куда они попали за незначительные правонарушения, но пока не могут вернуться в Россию, чтобы начать там работать.Помимо этого, в 2016-2017 годы в рамках ЕАЭС удалось решить вопрос о снятии фитосанитарного контроля на границе с Казахстаном. Удалось оснастить необходимым оборудованием пункты пропуска «Манас», «Ош», «Торгугарт», «Иркештам» и семь 7 ветеринарно-контрольных пропускных пунктов. Дополнительно проводится работа по строительству и оснащению 8 пунктов пропуска за счет средств госбюджета. Также 30 аккредитованных лабораторий и 9 органов по сертификации внесены в Единый реестр ЕАЭС, начато строительство 4 ветеринарных лабораторий в Караколе, Балыкчы, Баткене и Таласе, по 12 ветеринарным лабораториям проводится капитальный ремонт. Кроме того, проводится работа по оптимизации существующих 28 ветеринарных лабораторий. В реестр ЕЭК всего включено 28 производителей из Кыргызстана.Сосредоточение усилий на конкретных задачах в рамках реализации программы «Доверие и единство» позволило правительству за короткий срок не только получить отдачу в виде роста доходов и наполняемости бюджете, но, как следствие, принять ряд важных социальноориентированных решений. В их числе: снижение ставок ипотечных кредитов, выдаваемых по программе государственного ипотечного кредитования.В планах кабмина продолжить развитие программы «Доступное жилье» и предоставить государственным гражданским и муниципальным служащим и другим слоям населения возможность получать ипотечные кредиты по доступной цене. В правительстве убеждены, что такая мера позволит закрепить специалистов и использовать их потенциал на благо страны.Сельское хозяйство и сельхозпроизводители также не остались без внимания кабмина. На сегодня принимаются меры по поддержке этого сектора экономики. В частности, по одному из проектов - «Финансирование сельского хозяйства» по итогам 2016 года выдано 13 246 кредитов, в а этом году уже 8 284 кредитов на сумму более 3 млрд сомов. Планируется, что в ближайшее время объем льготного кредитования в рамках данного проекта будет доведен до 7 млрд сомов, а процентная ставка выдаваемых кредитов на переработку сельскохозяйственной продукции снижена до 6%. Кредиты на растениеводство и животноводство выдаются под 10% годовых. Срок погашения кредитов для всех отраслей продлен до 36 месяцев.Кроме того, было создано ОАО «Гарантийный фонд», с открытием которого под выданные гарантии субъекты малого и среднего бизнеса смогли получить доступные кредиты на сумму более 340 млн сомов. Правительство также работает над улучшением инвестиционной привлекательности страны и целевым инвестированием проектов национального масштаба, направленных на развитие экономики. Своей программной задачей оно определило, что «инвестиции в экономику страны должны эффективно привлекаться из всех доступных финансовых источников: иностранные и внутренние инвестиции и личные сбережения населения».В целях поддержки развития регионов приняты концепция развития регионов, Государственная программа развития ирригации, разрабатываются планы развития городов, развития инфраструктурах сетей, включая строительство новых дорог и реабилитация существующих магистралей.Вопросы обеспечения безопасности граждан также являются одним из жизненно важных приоритетов деятельности правительства.Шокирующие данные о количестве ДТП с начала года заставили кабмин обратиться к выработке срочных организационно-практических мер по обеспечению дорожной безопасности, что в целом уже позволило сократить количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом и увеличить количество выявленных нарушений.Помимо этого, ведется работа по установке вызывных пешеходных светофорных объектов, искусственных неровностей, линий дорожных разметок для пешеходов и транспортных средств, и дорожных знаков возле школ, расположенных вдоль дорог. До 20 августа 2017 года для проведения соответствующих работ выделено более 45 млн сомов. До конца года более 500 школ будут обеспечены техническими условиями безопасности дорожного движения.Кроме того, в 2016 году была начата реформа правоохранительных органов, что также дает свои результаты. Консолидация у Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями функций всех правоохранительных органов в борьбе с экономическими правонарушениями позволило увеличить количество выявленных преступлений, а также увеличить возмещение похищенных средств.В рамках борьбы с коррупцией за 6 месяцев 2017 года возбуждено 916 уголовных дел по должностным преступлениям, что на 4,6% меньше возбужденных в 2016 году. Общая сумма причиненного ущерба по этим делам составила 339 млн 863 тыс. сомов, из них возмещено 93 млн 670 тыс. сомов.Короткий обзор программы позволят на сегодня сказать, что правительство работает. Может быть, от него ждут очень быстрых результатов, но хорошее и качественное получается тогда, когда определен «оптимальный путь развития с опорой на собственные ресурсы и возможности, имеющиеся у нашей страны».Сегодняшняя программа кабинета министров «Доверие и единство» — это попытка консолидировать и власть, и общество, и бизнес для развития страны. И пусть постепенно, шаг за шагом, но это удается