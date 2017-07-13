Судье по делу Текебаева в шестой раз заявили отвод

Раушан Рыкунова рассказывает Равшану Жээнбекову о предложении Текебаева (интервью 2011 года):«Про вашего лидера я еще могу сообщить, что у него имеется долг в 1,5 млн. долларов, который он сейчас пытается продать. Мне приносили бумаги о том, что Текебаев предложил свои услуги Артуру Акопяну по моему освобождению. Ну, естественно, не за бесплатно. При этом он сказал фразу – я думаю, если Омурбек Чиркешович слышит меня, то он должен вспомнить, о каком разговоре идет речь – он сказал, что Роза Исаковна Отунбаева слушается только его, и он поговорит с ней, и они повлияют на судебную систему, чтобы нас освободили. Соответственно, за деньги. Таких фактов очень много было».