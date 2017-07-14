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Китайский художник назвал безымянную улицу в свою честь

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Художник Ге Юлу (Ge Yulu) из Пекина в 2013 году установил знак со своим именем на безымянной улице возле района Чаоян. По одной из версий, улица, длина которой составляет всего 460 метров, осталась без наименования из-за того, что раньше находилась внутри жилого комплекса, а снаружи оказалась после его реформирования.

В 2014 году навигационный сервис AutoNavi на своей карте обозначил улицу её "самодельным" названием. Позже "улица Ге Юлу" появилась также на картах Apple Maps, Google и Baidu, сообщает TJournal.

В конце 2015 года руководство дорожных работ Пекина пронумеровало фонари, используя ненастоящее название улицы.

Уличные знаки были частью дипломной работы китайца и обыгрывали двойное значение его имени, содержащего слово "дорога". В беседе с журналистами он объяснил, что рассматривал знаки как произведение искусства, но позже понял, что их размещение было "не вполне законным".

После того, как художник рассказал историю своего проекта на сайте Zhihu, китайском аналоге Quora, и она набрала вирусную популярность, местные власти пообещали снести незаконные знаки. Будет ли как-либо наказан их автор, не уточняется.

URL: http://www.vb.kg/363244
Теги:
Китай, художник
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