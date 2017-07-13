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Суд никак не может приступить к исследованию материалов дела по Текебаеву

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Аида Джумашева

Сегодня, 13 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе процесса адвокат Чотонова Бактыбек Жумашев в шестой раз заявил отвод судье.

Недоверие суду выразилось в том, что судья не сделал замечания прокурору, когда тот задавал наводящие вопросы свидетелю защиты Аиде Саляновой.

Председательствующий на процессе Эрнис уулу Айбек отклонил ходатайство адвокатов.

Суд приступил к исследованию материалов уголовного дела.

Прокурор заявил ходатайство о том, чтобы огласили некоторые материалы дела. Судья заявил, что материалы огласят представители гособвинения.

Однако адвокат Текебаева Чынара Джакупбекова возразила данному ходатайству, сообщив, что гособвинение нарушает нормы Уголовно-процессуального кодекса. Она попросила именно суд огласить все материалы уголовного дела.

Однако судья Эрнис уулу Айбек заявил, что разницы нет между тем, кто будет оглашать материалы дела, так как прокуроры также являются участниками процесса.

На это адвокат Канат Хасанов заявил отвод судье. Суд отказал в принятии ходатайства на месте, не удаляясь в совещательную комнату.

После перепалки отвод Эрнис уулу Айбеку заявил подсудимый Омурбек Текебаев. По его мнению, суд явно нарушает закон и имеет личную заинтересованность.

Судья вышел в совещательную комнату.

URL: http://www.vb.kg/363245
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Комментарии
Медер Айбекович
13.07.2017, 18:22
Карма: -26
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 52
Минусов: 78
Комментариев: 78

Яблоко раздора – участие или НЕучастие Текебаева в делах Мегакома. Почему г-н уважаемый Шыкмаматов защищает своего лидера, вполне понятно. Непонятно возмущение и даже гнев, проявляемый г-ном Канатом Хасановым, симпатизирующим главе «Ата-Мекена» ...Неужели бывший министр юстиции, который совсем НЕ в «теме», и адвокат, никогда НЕ защищавший фигурантов дел по «МегаКому», знают больше Икрамидина Айткулова, представлявшего интересы не одного, а сразу двух советников гендиректора этой сотовой компании? Неужели той толики знаний фактуры по «МегаКому» достаточно Хасанову и Шыкмаматову для заявлений о полной НЕпричастности Омурбека Текебаева к расхищению средств злосчастного мобильного оператора? Знаете, меня сейчас искренне удивляют мужики, не отвечающие за свой «базар» в попытке бороться за честь мундира одного из «временщиков» – не удостоверились в обратном, лучше молча понаблюдайте за развитием событий.Уважаемая публика, помните посещение Текебаевым столичной тюрьмы? Он пришел в составе делегации от фракции «Ата-Мекен» ко мне в тюремную камеру. Заверил в том, что ВСЕ изложенные в моем обращении к депутатам факты будут проверены. Однако... Наврал. В том самом обращении я писала о двух моментах: первый касался мародерских дел и злоупотреблений генерала Рысалиева, а второй – «Мегакома». Текебаев лично мне в присутствии шести женщин, содержавшихся вместе со мной, дал слово разобраться. Но в ход атамекеновцы пустили лишь то, что касалось ненавистного им руководителя ГСИН. Я провела своеобразный тест и убедилась окончательно в личной заинтересованности Текебаева в опеке и защите «МегаКома», возглавляемого Азатом Базаркуловым.Ни разу с тех пор, а прошло уже более трех лет, никто из команды ТОЧ даже не заикнулся о надлежащей проверке, которую он пообещал. Мало того, трижды мои адвокаты и адвокаты Алмаза Абекова публично на пресс-конференциях обращались к генпрокурору и депутатам с требованием создать комиссию и провести ревизию силами Счетной палаты – в ответ тишина. Пока Нарымбаев «крышевал» интерес Текебаева и лично раздавал поручения Саляновой, это было попросту невозможно. Сейчас вся свора окопавшихся вокруг денег «МегаКома» товарищей встрепенулась: вдруг действительно у Атамбаева возникнет желание навести порядок в ситуации со скандальной сотовой компанией?«Пенвелл», долгие годы мирно сосуществовавший с Текебаевым, быстренько открестился от оного, организовав вброс публикаций о связи «Ата-Мекена» с Максимом Бакиевым. А почему, спросите вы. Всё просто – ребята потеряли сначала Нарымбаева и Салянову, сейчас под око президента попал сам Омурбек Чиркешович. И бывшего соратника по расхищению мегакомовских «бабок» слили в унитаз, заодно пытаясь расправиться руками Атамбаева с елисеевскими фирмами, остающимися де-юре законными владельцами товарной марки «МегаКом».

+1
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Сергей Тихомиров
13.07.2017, 18:35
Карма: +24
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 225
Минусов: 201
Комментариев: 389


В ходе процесса адвокат Чотонова Бактыбек Жумашев в шестой раз заявил отвод судье.

- Ну, судья, ну, уйди.

- Нет.

- Ну, че ты?

- Нет.

- Ну, уйди, ну, пожалуйста.

- Нет.

- Ну, я же прошу.

- Нет.

+1
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