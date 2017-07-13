Суд никак не может приступить к исследованию материалов дела по Текебаеву

Сегодня, 13 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе процесса адвокат Чотонова Бактыбек Жумашев в шестой раз заявил отвод судье.

Недоверие суду выразилось в том, что судья не сделал замечания прокурору, когда тот задавал наводящие вопросы свидетелю защиты Аиде Саляновой.

Председательствующий на процессе Эрнис уулу Айбек отклонил ходатайство адвокатов.

Суд приступил к исследованию материалов уголовного дела.

Прокурор заявил ходатайство о том, чтобы огласили некоторые материалы дела. Судья заявил, что материалы огласят представители гособвинения.

Однако адвокат Текебаева Чынара Джакупбекова возразила данному ходатайству, сообщив, что гособвинение нарушает нормы Уголовно-процессуального кодекса. Она попросила именно суд огласить все материалы уголовного дела.

Однако судья Эрнис уулу Айбек заявил, что разницы нет между тем, кто будет оглашать материалы дела, так как прокуроры также являются участниками процесса.

На это адвокат Канат Хасанов заявил отвод судье. Суд отказал в принятии ходатайства на месте, не удаляясь в совещательную комнату.

После перепалки отвод Эрнис уулу Айбеку заявил подсудимый Омурбек Текебаев. По его мнению, суд явно нарушает закон и имеет личную заинтересованность.

Судья вышел в совещательную комнату.