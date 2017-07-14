Золотая пора. Владимир Фишерман об уникальном проекте для тех, кому за 55

Продюсер из Москвы Владимир Фишерман готовит в Бишкеке крупное фестивальное мероприятие. Сразу подчеркнем, что это не будет развлекательное шоу или грандиозный концерт. Цели и задачи, которые ставит для себя организатор, гораздо более глубокие и даже философские. Московский гость с кыргызстанскими корнями рассказал в интервью "ВБ" о том сюрпризе, который он готовит для наших сограждан.

– Вы известный московский продюсер, сценарист и режиссер массовых культурных и политических мероприятий. Но мы знаем, что родом вы из столицы Кыргызстана, и в Бишкеке прошли ваши детские годы и молодость. Нам стало известно, что вы привезли на родину некий проект, расскажите об этом.

– Спасибо за внимание ко мне и моему проекту. Мне очень приятно представлять его в моем родном Бишкеке, где прошли те периоды жизни, когда, что называется, "деревья были большими". Название проекта, который мы собираемся реализовать здесь, – "Золотая пора – 2017. Бишкек". Главные, ключевые герои этого фестиваля – люди, чей возраст 55+. Если обратиться к мировой статистике касаемо продолжительности человеческой жизни, обусловленной нормами объективного старения, то мы с удивлением, достойного наилучшего применения, обнаружим, что никто и никогда раньше еще не жил так долго, как мы. История человечества не знает поколения c такой продолжительностью жизни, как у нас. По мнению ведущих мировых экспертов, наше поколение дольше всех живет. Мы медленнее всех стареем. В пятьдесят мы ощущаем себя так, как наши родители чувствовали себя в тридцать. А в восемьдесят – так, как они чувствовали себя в шестьдесят. Образно говоря: в сравнении с поколением наших родителей нам могут, при определенном образе жизни, достаться 20 дополнительных лет жизни. Так давайте постараемся получить от них радость и удовольствие.

Наш фестиваль – о новых возможностях для людей из возрастной категории 55+. Они должны знать о том, что в сегодняшнем мире они востребованы и могут раскрыться прежде всего сами для себя: профессионально, с новыми увлечениями, впечатлениями, возможно, даже неожиданной любовью. И уж совершенно точно - абсолютными радостями! И все это возможно через участие в нашем фестивальном проекте "Золотая пора – 2017. Бишкек".

– То есть фестиваль – это некая социальная инициатива для кыргызстанцев. Открытие новых возможностей для тех, кто давно на пенсии? Это ведь не очередной День пожилых людей в расширенном формате?

– "Золотая пора" – широкопрофильный концептуальный бишкекский городской праздник, в основе которого – объединение взаимных интересов городских властей Бишкека, бизнес-сообщества с людьми зрелого и старшего возрастов в едином масштабном, многоцелевом социальном проекте общей целесообразности.

Возраст, который мы определяем как "золотая пора", – это возраст человека, который по своему потенциалу в определенных смыслах намного превосходит молодость своими ценностями и возможностями биологической, интеллектуальной, трудовой, социальной активности, своими достижениями, недоступными ранее. Таким образом, наш фестиваль – это удовлетворение потребности активной части людей зрелого возраста (55+) в общении, во внимании, в активном образе жизни. Бизнес-сообщество Бишкека привлекается к сотрудничеству по созданию коммуникативной площадки в сфере товаров и услуг для этой категории граждан.

– Вероятно, это очень затратное мероприятие. Кто из местной бизнес-среды ваc поддерживает? Кому принадлежит, так сказать, творческая часть проекта?

– Наш проект является инициативным и инновационным. И при том что первичные идеи и организационно-творческие разработки мои, полноправным партнером в создании фестиваля "Золотая пора" является бишкекская ивент-компания Sun Hоuse Team. Совместно нами уже придумано много современного, креативного, того, что может по-хорошему удивить и даже, надеюсь, восхитить.

Но проведение фестиваля было бы невозможно без поддержки мэрии Бишкека. Вице-мэр Айгуль Рыскулова и мэр Албек Ибраимов как будто ждали этого проекта и с воодушевлением внесли его в реестр основных мероприятий 2017 года Департамента культуры.

– Какое место в городе выбрано для проведения фестиваля?

– Его предполагается провести в парке Победы, одном из любимых мест горожан, где проходят народные гуляния и праздники. Это будет специально оформленное пространство, которое стилистически выразит и основные мотивации фестиваля, и этнические мотивы, а также современные организационно-постановочные тренды – крытая сцена с современным звуком и светом, традиционные достарханы, проекционные экраны и экзотика восточного базара, деловые юрты и современные тенты. Это будет пространство определенной художественной эклектики, подчиненной концепции и смыслам этого фестиваля.

– Какова структура и конфигурация фестиваля "Золотая пора – 2017. Бишкек"?

– Фестивальное пространство предполагает 4 основные зоны:

1) ярмарка-выставка услуг и товаров по принципам "товары и услуги зрелым и пожилым людям", "товары и услуги от пожилых людей";

2) деловая программа: презентации идей и проектов социальных программ по продвижению продукции и услуг для людей зрелого возраста; конференция и профессиональные дискуссии о деловой тематике программ для возрастной категории 55+. Поддержание существующих и установление новых деловых контактов;

3) популярный интерактивно-экспозиционный раздел с мероприятиями, активизирующими здоровое и активное долголетие;

4) развлекательный тематический комплекс: демонстрация возможностей людей 55+, явления здорового и активного долголетия людей "золотой поры" в искусстве, спорте, выступления музыкантов ретро-групп (55+) и др., возможно, "звезды" сцены.

– Имеется ли политическая составляющая в вашем проекте?

– Любое крупное социальное мероприятие не может не иметь политического аспекта. Люди "золотой поры" – основной электорат в большинстве политических кампаний, будь то избрание парламента или президента. Внимание к этой категории людей в виде не только обещаний, но и реально выполняемых государственных социальных программ. Фестивальный бренд "Золотая пора" может стать одним из определяющих факторов восприятия муниципальной власти и формирования вокруг неё дружественной общественной среды.

– Кого вы ожидаете на мероприятиях "Золотой поры"?

– Во-первых, что довольно естественно, мы ожидаем тех, кому адресован этот фестиваль, и тех, кто адресует свою деятельность людям "золотой поры". Заранее будут объявлены "долгоиграющие" конкурсы для людей 55+, в том числе фэшн-показы "Как не стар – ты суперстар", "Супердедушка батыр", "Апа шоу", конкурсы уникальных увлечений и способностей пожилых людей. Будут проведены уникальные PR- и рекламные акции по заинтересованности участников во всех аспектах фестиваля (от благотворительности до развлечений).

– Какой результат вы ожидаете получить по итогам фестиваля?

– Один из слоганов нашего фестиваля – "Люди пожилого возраста – надежда эволюции". Проведя фестиваль "Золотая пора – 2017. Бишкек", мы хотим сообщить "городу и миру", что человек, где бы он ни жил, должен стремиться жить не в соответствии с возрастом, а в соответствии со временем. Мудрость – в наслаждении временем. Жить полноценной жизнью – значит жить, не оглядываясь на возраст. Мы утверждаем, что активная жизнь сегодня может продолжаться гораздо дольше, чем раньше. И качество этой жизни зависит от нас. Мы сегодня готовы бежать на длинную дистанцию. Люди 55+, люди "золотой поры" нужны социуму. Нужны бизнесу.

Но и молодые люди, побывавшие на нашем фестивале, задумаются о том, что когда-то все становятся 55+. И уважительное, доверительное отношение к этим людям – путь смягчения нравов в любом обществе. И я очень хочу этого в Бишкеке и далее по Кыргызстану "со всеми остановками".

В организации фестиваля "Золотая пора" мы очень надеемся на помощь бизнес-сообщества. Только с помощью людей бизнеса фестиваль может родиться и окрепнуть.

– Успешно реализовав множество проектов в разных странах, добившись серьезных успехов, вы все-таки часто стараетесь бывать на родине, теперь и фестиваль привезти нацелились. Насколько тесно вы связаны с Кыргызстаном духовно?

– Мой родной – навсегда Кыргызстан. Это не громкие слова, не приторный пафос. Это действительно родное и очень дорогое место рождения, где прошла почти половина моей жизни: школа, институт, первые практики в театральном, эстрадном искусстве и телевизионных проектах, первая любовь, друзья юности. Все это переоценить невозможно. Жизнь летит быстро. И вот уже за спиной Москва, Россия, ряд стран, где мною реализованы более 450 фестивальных и прочих постановочных и коммуникационных проектов. И вот я уже сам вступил в возраст "золотой поры". Мне очень хочется применить свой опыт в Бишкеке, Оше и других городах Кыргызстана.

Хочется, чтобы на моей родине были умные и добрые политики для умного и доброго народа, для чего и создаются умные и добрые праздники и фестивали.