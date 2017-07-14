Образован республиканский штаб, который окажет помощь ЦИК в выборах

"Государственные органы должны оказать Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов всестороннюю и своевременную помощь в проведении выборов президента КР. Выборы главы государства являются важным мероприятием в истории кыргызской государственности. С учетом этого выборы должны быть проведены на высоких организационном и техническом уровнях", - об этом первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев сказал сегодня, 14 июля, в ходе первого заседания Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов при подготовке и проведении выборов президента КР.

Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев сообщил, что в ближайшие дни будут образованы штабы по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов на областном и районном уровнях.

"Выборы главы государства назначены на 15 октября 2017 года. В связи с этим распоряжением правительства образован республиканский штаб, который будет оказывать помощь Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики в организации и проведении выборов. Основной функцией штаба является оказание помощи ЦИК в решении организационных вопросов, материально-технических проблем, в обеспечении безопасности и защите прав граждан, обеспечении порядка в ходе выборов, охраны и сохранности бюллетеней в ходе доставки на участки. Выборы должны пройти открыто, с соблюдением прав человека", - сказал он.

Председатель Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова сообщила, что в настоящее время идет прием заявлений от кандидатов, желающих принять участие в президентских выборах.

"На сегодня поступило 23 заявления от граждан, из них 20 граждан – это самовыдвиженцы, три кандидата выдвинуты от политических партий. В настоящее время их документы рассматриваются. Вместе с тем до 1 августа 2017 года должны быть закреплены схемы и границы избирательных участков. Мы планируем открыть 2300 избирательных участков на территории республики. Помимо этого, будут открыты 36 участков за границей. Также рассматривается предложение по созданию дополнительных 27 избирательных участков по городу Бишкек", - информировала она.

Также Нуржан Шайлдабекова отметила, что к 15 августа 2017 года планируется завершить работу по уточнению списков избирателей, с которым каждый гражданин сможет ознакомиться на своем избирательном участке. Сам список избирателей будет доступен для ознакомления и уточнения в течение 60 дней.

"Ведется работа по составлению списков граждан с ограниченными физическими возможностями, для которых будут созданы необходимые условия для участия в голосовании. Прорабатывается вопрос максимального охвата граждан Кыргызской Республики, проживающих и работающих за пределами страны. Мы должны создать условия для активного участия трудовых мигрантов в предстоящем голосовании",- подчеркнула она.

Председатель Государственной регистрационной службы при ПКР Дастан Догоев отметил, что на уровне каждого района созданы штабы, которые проводят работу по уточнению адресов и списков избирателей.

"Кроме того, совместно с ЦИК выявлены 1072 безыменные улицы и улицы с одинаковыми названиями. В настоящее время в списке граждан по биометрическим данным находится 2 млн 954 547 граждан, в списке граждан, участвующих в выборах, – 2 млн 893 453 гражданина. Выведены из списка 26 033 гражданина в связи со смертью и 2 964 – в связи с получением гражданства другой страны", - сообщил он.

Догоев отметил, что во время выборов будут работать 9500 операторов по идентификации, привлечены 500 специалистов по поддержке и обучению.

"Мы также проработали ряд новых функций по избирательным спискам. Во-первых, в случае если гражданин захочет уточнить себя в списке, он может бесплатно отправить СМС-сообщение с указанием личного идентификационного номера на номер 119. Система автоматически направит адрес избирательного участка и номер. Также работает система www.shailoo.srs.kg, где граждане могут уточнить себя в списке, работает колл-центр "119", – сказал он.

Относительно вопросов обеспечения общественного порядка и безопасности граждан было отмечено, что на каждом участке будут работать сотрудники милиции. Для обеспечения безопасности будут привлечено более 9 000 сотрудников МВД КР, которые до завершения выборов будут переведены на усиленный режим службы.

"Особое внимание необходимо уделить борьбе с подкупом голосов избирателей и безопасности помещений избирательных участков", - подчеркнул первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.