Семь граждан Узбекистана погибли при пожаре в Ленинградской области

В результате пожара в ангаре в Ленинградской области, который произошел 13 июля ночью, погибли семь человек. Тела были обнаружены при разборе конструкций сгоревшего ангара, в котором производилась тротуарная плитка.

Отмечается, что общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. Обстоятельства возгорания еще не установлены. ТАСС указывает, что все погибшие были гражданами Узбекистана.

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело. В СКР сообщили, что "сейчас решается вопрос о его квалификации".