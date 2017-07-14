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Экс-президента Перу приговорили к предварительному заключению на 18 месяцев

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Суд приговорил бывшего президента Перу Ольянту Умалу и его супругу Надин Эредию к предварительному заключению на срок в 18 месяцев. Об этом сообщает RT со ссылкой на RPP.

Судья Ричард Консепсен удовлетворил просьбу обвинения и согласился с тем, что существует вероятность того, что обвиняемые могут скрыться из страны.

В связи с этим они будут помещены в тюрьму на время следственных действий.

Отмечается, что Умала вместе с супругой находятся под следствием за якобы получение $3 млн от бразильской строительной компании Odebrechet во время избирательной кампании 2011 года.

Ранее правительство Перу отозвало своего посла в Эквадоре.

В апреле 2014 года сообщалось, что двоюродный брат Умалу подозревается в финансировании террористов.

URL: http://www.vb.kg/363251
Теги:
Перу
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