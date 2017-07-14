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В Японии из-за дождей эвакуируют город с населением 74 тыс. человек

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В Японии проливные дожди и угроза затопления стала причиной полной эвакуации города Инуяма в префектуре Айти. Как сообщает РБК со ссылкой на NHK, власти эвакуируют более 74 тыс. человек, проживающих в городе.

Всего за один час ливня в районе города выпало 120 мм осадков. В связи с этим метеорологи предупредили об угрозе затопления населенного пункта и риске оползней. Проливные ливни и повышение уровня воды также угрожает городу Комаки.

Накануне, 13 июля, число погибших в результате наводнения в префектуре Айти достигло 29 человек. Еще 20 человек числятся пропавшими без вести.

Сильные дожди начались в этом регионе на прошлой неделе. Ливни привели к тому, что в префектуре Фукуока оползни заблокировали дороги, из-за чего некоторые населенные пункты оказались отрезаны от связи с внешним миром.

URL: http://www.vb.kg/363255
Теги:
Япония
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