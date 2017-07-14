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В Караколе директор дорожного хозяйства растащил более 800 тонн асфальта

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ВБ

Прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства КР "О государственной и муниципальной собственности" в дорожном хозяйстве города Каракол.

Надзорный орган выявил, что в 2016 году директор предприятия дал незаконное указание начальнику склада выдать частному лицу без какой-либо оплаты и оправдательных бухгалтерско-учетных документов готовую продукцию в виде асфальтобетонной смеси в количестве 822,1 тонны.

Плату за полученную продукцию гражданин У. В. в кассу предприятия так и не внес и скрылся в неизвестном направлении.

В результате противоправных действий ответственных лиц вышеотмеченного предприятия государству был причинен материальный ущерб на сумму более 2 млн. сомов.

По данному факту прокуратурой г. Каракол возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 ("Злоупотребление должностным положением"), 171 ("Присвоение или растрата вверенного имущества") и 166 ("Мошенничество") УК КР.

Расследование уголовного дела поручено управлению ГСБЭП по городу Каракол.

URL: http://www.vb.kg/363261
Теги:
Каракол, хищение, прокуратура
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Комментарии
щука
14.07.2017, 12:24

Смертную казнь пора вводит за такую кража

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