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На трассе Бишкек - Ош мужчина изнасиловал гражданку России

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Айдана Абдуваитова

В Генконсульстве РФ помогают россиянке, изнасилованной в Кыргызстане. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Генеральное консульство России в городе Ош оказывает содействие гражданке России, изнасилованной на территории Кыргызстана на трассе Бишкек – Ош. Над женщиной надругались в ночь на 4 июля. Потерпевшая утверждала, что обратилась в российское диппредставительство, но не получила помощи.

"При активном участии Генерального консульства Российской Федерации в Оше российской гражданке, которая уже находится на территории России, было оказано необходимое содействие", - сказано в сообщении.

Потерпевшей был предоставлен адвокат. По факту произошедшего правоохранительными органами Кыргызстана было возбуждено уголовное дело, задержан подозреваемый.

URL: http://www.vb.kg/363262
Теги:
изнасилование, Россия
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Комментарии
смит и вессон
14.07.2017, 10:57

какая то экстремальная трасса эта..бишкек-ош..пора снимать какой -нибудь триллер..и хичкока надо пригласить в режиссеры..

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Алик
14.07.2017, 11:19

Дожились. Куда катимся? Позор.

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