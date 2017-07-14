На трассе Бишкек - Ош мужчина изнасиловал гражданку России

В Генконсульстве РФ помогают россиянке, изнасилованной в Кыргызстане. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Генеральное консульство России в городе Ош оказывает содействие гражданке России, изнасилованной на территории Кыргызстана на трассе Бишкек – Ош. Над женщиной надругались в ночь на 4 июля. Потерпевшая утверждала, что обратилась в российское диппредставительство, но не получила помощи.

"При активном участии Генерального консульства Российской Федерации в Оше российской гражданке, которая уже находится на территории России, было оказано необходимое содействие", - сказано в сообщении.

Потерпевшей был предоставлен адвокат. По факту произошедшего правоохранительными органами Кыргызстана было возбуждено уголовное дело, задержан подозреваемый.