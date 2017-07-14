Дело Текебаева: Что стоит за показаниями временщиков?

Что можно было ожидать от показаний бывших членов Временного правительства Феликса Кулова, Данияра Нарымбаева, кроме того, что они начнут просто выгораживать Омурбека Текебаева? Сюрприза не произошло. Все отыграли как по нотам и даже попытались перевести "стрелки" на президента Алмазбека Атамбаева.

В показаниях этих людей даже доходило до того, что они начали клятвенно заверять, что Текебаев не мог встречаться с Леонидом Маевским. Фактически отрицалось уже установленное и даже подтвержденное другими свидетелями защиты. К примеру, помощником Текебаева Абдрахмановым, также выступавшим в качестве свидетеля защиты Сарылбеком Борубашевым. Правда, последний свидетель сообщил, что Текебаев просил тогда Маевского помочь ему организовать встречу с представителями политического бомонда России, в частности с членами партии "Справедливая Россия".

"Мне этот Маевский сразу не понравился, показался шулером. Никаких разговоров о деньгах, долларах, миллионах не было", - сказал Сарылбек Борубашев. Удивительная прозорливость! Только вот достаточно сомнительная, так как Борубашев не мог не усомниться в Маевском после того, что случилось с Текебаевым, которого российский бизнесмен обвинил в вымогательстве и получении миллиона долларов США путем обмана. Одним словом, Борубашев задним числом подправил свое восприятие Маевского. Не мог свидетель защиты говорить иначе, нарушил бы игру оркестра и подвел бы дирижера. Хотя определенный диссонанс внес, так как опроверг Розу Отунбаеву, которая заявила, что Текебаев не мог встречаться с Маевским.

Даже сам Текебаев подтверждает факт встреч с Маевским. Он также заявил, что встреча с Маевским могла касаться только организации переговоров с депутатами Госдумы. "Я в квадрате сожалею, что связался с этим человеком (Маевским)", - сказал Текебаев.

Далее Данияр Нарымбаев, Феликс Кулов в суде заявили, что Текебаев не мог встречаться с Маевским, который пришел требовать свои деньги, 21 декабря 2010 года у себя в кабинете, так как его там не было. Между тем факт встречи подтверждает и Омурбек Абдрахманов. Правда, экс–депутата, бывшего близкого соратника Текебаева попытались обвинить в том, что он просто мстит. Это тоже нормально для линии защиты Текебаева. По мнению адвокатов Текебаева и его сторонников, в том числе членов Временного правительства, все, кто дает показания и подтверждает факты встреч Текебаева с Маевским и переговоров между ними по "Мегакому", просто врут.

Такая реакция естественна. Если кому приходилось участвовать в других судебных процессах, где рассматривались уголовные дела по обвинениям в тяжких преступлениях, знают, что обычно так и ведут себя подсудимые и свидетели защиты. К примеру, обвиняемые в изнасиловании даже под грузом неопровержимых доказательств пытаются увильнуть от справедливого приговора. Чего только они не говорят в пользу своей невиновности! Начинается с того, что все было взаимно, потом переходят к тому, что потерпевшая врет, и прочее. А свидетели защиты начинают просто морально топить потерпевшую, говорить о том, что она сама гулящая, мол, все село знает, а подсудимый – ангел, стал жертвой падшей женщины.

Так же себя ведут и свидетели защиты Текебаева. Маевский, мол, непорядочный человек, об этом все знают, он – мошенник и аферист. А Текебаев – это ого-го, святейший человек, и вообще он неприкасаемый, чуть ли не один из основателей Кыргызстана. Сторонники Текебаева в соцсетях распространяют различные видео, в которых Маевский представлен в невыгодном свете, пишут, что российский бизнесмен обвинялся в совершении уголовных преступлений. Одним словом, рисуют нужный моральный облик, чтобы убедить общество в непорядочности Маевского. Только вот одна существенная деталь, которая упускается из виду: все так называемое компрометирующее видео – это эпизоды различных корпоративных войн, которые характерны для российского бизнеса, и не только. В этих войнах соперники топят друг друга через заказные публикации в СМИ, путем распространения компрометирующих видео.

Если так подходить к делу, то достаточно будет раскрутки одного видеоролика с участием Текебаева, чтобы свидетели обвинения начали говорить о том, что моральный облик лидера "Ата Мекена" уже предполагает склонность к совершению самых тяжких обвинений. Но этого не происходит, так как обвинение строит свою линию на доказательстве факта коррупции путем предоставления различных доказательств и свидетельских показаний, не уводя внимание общественности и суда в сторону различными манипуляциями.

Самое удивительное – что экс–президент переходного периода Отунбаева, которая всегда ратовала за правовое государство, вдруг начала переходить к каким–то намекам в адрес судьи, которые можно расценить как давление на суд. В нормальном правовом государстве за подобные намеки свидетеля привлекли бы к ответственности за неуважение к суду. Странная черта у таких политиков, как Отунбаева – когда выгодно, они встают на сторону закона и требуют строгого их исполнения, а когда дело касается их близких, соратников, они начинают манипулировать общественным мнением, отодвинув закон в сторону.

И в показаниях Отунбаевой все сводилось к тому, что Текебаев невиновен, потому что невиновен. Поди разберись и пойми такую тавтологию. Возможно, Роза Исаковна руководствовалась и личными мотивами, так как дело Текебаева – это только один большой эпизод в бурных событиях вокруг "Мегакома", который стал лакомым куском после революции 2010 года. Летом 2012 года тогда еще депутат парламента – лидер фракции "Ата –Журт" Камчыбек Ташиев заявил о причастности сына Отунбаевой Атая Садыбакасова к выводу крупной суммы из "Мегакома".

"Служба по борьбе с коррупцией при ГКНБ раскрывает дурные дела, связанные с вывозом 6 млн долларов из страны. 2 млн долларов из шести поступили на совместную фирму сына Розы Отунбаевой и Мурзалиева в Германию. У нас есть такие данные. Если это правда, то необходимо обнародовать эту информацию. Потому что деньги "Мегакома" через коррупционные схемы попали на счета сына Розы Отунбаевой. У нас говорят, "дурное дело даже через сорок лет обнаружится". Все равно все станет очевидно. Необходимо привлечь к ответственности тех, кто путем коррупции посягает на деньги народа. Как сказал президент, их место в тюрьме. Становится очевидно, кто богател за счет бедолаг Мурзалиева и Абекова", - говорил тогда Ташиев.

Может, Роза Исаковна пытается на дальних подступах отвести от сына угрозу, так как спецслужбы копают все сомнительные дела вокруг "Мегакома"? И, наверное, с этим связано заявление Отунбаевой о том, что процесс по уголовному делу против Текебаева политический. Уже заранее идет соответствующее идеологическое окрашивание возможных будущих уголовных дел по другим эпизодам вокруг "Мегакома", где могут оказаться в качестве обвиняемых близкие членов Временного правительства, некоторых политиков. Впрочем, это дела будущего.

Кроме того, все, кто наблюдал за показаниями свидетелей защиты Текебаева, заметили, что бывшие члены Временного правительства, Кулов и Нарымбаев, пытались все повернуть против Атамбаева. Если вспомнить о некоторых заявлениях президента Кыргызстана, то и эти показания понятны.

Атамбаев не раз заявлял, что надо поставить точку по скандальным событиям вокруг банковский ячеек, привлечь к уголовной ответственности тех, кто был причастен к мародерству в ночь с 7-го на 8-е апреля, к рейдерству. Помимо этого, президент страны пообещал забрать с собой на "отдых" всех старых политиков, которые уже не могут адекватно оценивать реальность, а напротив, становятся тормозом или угрозой для успешного развития страны.

"Старая гвардия" не может смириться с ролью аутсайдеров, и поэтому Атамбаев, похоже, стал костью в горле. Отсюда и надо плясать, когда думаешь, что стоит за показаниями временщиков и вышедших в тираж политиков.