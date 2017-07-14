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Эвакуаторы и блокираторы колес – в помощь ГУПМ в борьбе с нарушителями ПДД

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Родион Решетов

ГУПМ вышло на тропу войны с нарушителями ПДД. По сообщению патрульной милиции, теперь будет применяться принудительная эвакуация автомашин, припаркованных в неположенных местах.

Кроме того, введена еще одна норма - установка блокираторов колес и других видов приспособлений. При этом отмечается, что за самовольное снятие блокираторов предусмотрена ответственность. Отметим, что принудительная эвакуация транспортных средств будет применяться в местах установки дорожных знаков "7.21", "Эвакуатор", применяемых совместно со знаками "3.27-3.30", "5.12-5.14".

"Принудительно эвакуированные транспортные средства будут перемещаться на специализированные стоянки для их дальнейшего хранения. Процедуры эвакуации транспортных средств и их хранения на спецстоянках являются платными. Оплата осуществляется водителем автомобиля по установленным тарифам. При этом первые три часа хранение осуществляется бесплатно. С информацией об эвакуированных транспортных средствах можно будет ознакомиться по телефону "102", - сообщают в МВД.

С более подробной информацией о порядке проведения принудительной эвакуации транспортных средств, их хранения, применения блокираторов колес или других видов приспособлений можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

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URL: http://www.vb.kg/363265
Теги:
МВД, ПДД, Патрульная милиция
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