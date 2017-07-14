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Чемпионат Азии в Бишкеке: сегодня на татами выйдут 10 юных дзюдоистов КР

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Гулиза Авазова

Во второй день чемпионата Азии по дзюдо среди кадетов за медали поборются 10 юных кыргызстанцев. Отметим, первенство проходит в спорткомплексе "Газпром" в Бишкеке.

Как сообщается, сегодня разыграют еще по четыре комплекта медалей среди юношей (до 73, 81, 90 и свыше 90 кг) и девушек (до 57, 63, 70 и свыше 70 кг).

Среди девушек в весе до 57 кг выступят Асель Исабекова и Айгерим Избасканова, которые стартуют с четвертьфинала. Бегимай Урустамова (в категории до 63 кг) и Шахида Нурмухамедова (свыше 70 кг) проведут стартовую схватку за выход в полуфинал, а Элиза Касеева (до 70 кг) сразу стартует с полуфинала.

Среди юношей в категории до 73 кг выступают двое. Асад Масабиров по воле жребия стартует с четвертьфинала, а Адил Мырзаев уже одержал первую победу над Абдулелахом Албали (Саудовская Аравия) и теперь поборется за выход в полуфинал с Лин Хонг Тангом из Гонконга.

Также с четвертьфинала стартуют Амантур Жумали уулу (до 81 кг), тяжеловесы Умарбек Амиржанов (до 90 кг) и Дастан Сарбатов (свыше 90 кг).

Отметим, по итогам первого дня кыргызстанцы завоевали три медали: серебро взял Нурсалим Иличбек уулу (в весе до 66 кг), бронзовыми призерами стали Кубанычбек Айбек уулу (в категории до 50 кг) и Хамид Сансанза (до 60 кг).

URL: http://www.vb.kg/363266
Теги:
дзюдо, чемпионат
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