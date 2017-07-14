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В ЦИК подал документы 25 кандидат на пост президента

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Наталья Ли

Сегодня, 14 июля, в ЦИК поступило заявление Нусрета Муса-Оглы Мамедова о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Кыргызстана. Он 25 претендент на пост главы государства.

Как сообщает Центризбирком, Нусрет Муса-Оглы Мамедов родился 9 мая 1957 года рождения. Он является президентом Фонда поддержки политики туркоязычных государств.

Ранее в ЦИК также поступили заявления о самовыдвижении от Анвара Сартаева, Кубана Чороева, Замиры Муратбековой, Санжарбека Энназарова, Сагынбека Абдрахманова, Омурбека Бабанова, Назарбека Нышанова, Риты Карасартовой, Арстанбека Абдылдаева, Бакыта Дегенбаева, Сайнидина Султанидинова, Камиллы Шаршекеевой, Турсунбая Бакир уулу, Таалатбека Масадыкова, Мукара Чолпонбаева, Игоря Трофемова, Куттубека Бешбакова, Максатбека Жумабекова и Улукбека Кочкорова. Кандидатуры Турсунбека Акуна, Темира Сариева, Адахана Мадумарова и Бакыта Торобаева представили их партии.

Также от СДПК ожидается выдвижение Сооронбая Жээнбекова и Чыныбая Турсунбекова.

URL: http://www.vb.kg/363269
Теги:
выборы, президент, ЦИК
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (24 материалов)
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Комментарии
Чолпон Шакирова
14.07.2017, 12:04
Карма: -28
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 68
Минусов: 96
Комментариев: 81

Столько кандидатов, а толку-то? Может пора уже ужесточить наши законы для таких клоунов?

+1
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Касым Молдобаев
14.07.2017, 14:48
Карма: +109
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 181
Минусов: 72
Комментариев: 402

У нас в стране все превращается в цирк. Опять будет полный бюллетень клоунов и маргиналов и пара кандидатов, между которыми будет реальная борьба.

+1
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Жалоба модератору
Тимур Байнудинов
14.07.2017, 16:34
Карма: -4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 27
Минусов: 31
Комментариев: 50

Касым Молдобаев

У нас в стране все превращается в цирк. Опять будет полный бюллетень клоунов и маргиналов и пара кандидатов, между которыми будет реальная борьба.

Для дополнения всей картины предлагаю включить в этот список одного примата, двух попугаев и козла...

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