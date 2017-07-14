Погода
$ 69.22 - 69.54
€ 78.57 - 79.65

Свидетель: Лицензия Елисееву была продлена в соответствии с законом

264  4
Аида Джумашева

Сегодня, 14 июля, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу экс-генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой.

В ходе процесса выяснилось, что несколько свидетелей гособвинения обратились в суд с заявлением о том, чтобы данные ими в ходе следствия показания огласили в суде, поскольку они не могут по различным причинам явиться в суд.

В качестве свидетеля в зале суда был допрошен депутат парламента Алмамбет Шыкмаматов.

Он сообщил, что  о продлении лицензии Алексею Елисееву узнал из СМИ, в то время он занимал должность министра юстиции.

"Я вызвал замминистра юстиции Жылдыз Мамбеталиеву и спросил, что она может по этому поводу сказать. Она пояснила, что в 2010 году Елисеев обращался с заявлением о продлении лицензии, и Минюст продлил его в соответствии с законом. С ее слов, нарушения закона не было, а ведомство готово доказать, что все происходило в рамках закона. Она также показала переписку, где генпрокурор Байтемир Ибраев истребовал данное дело и, изучив все материалы, убедился, что все было на законных основаниях. Мамбеталиева также сообщила, что личное дело Елисеева утеряно, я поручил разобраться и доложить. Спустя два месяца Ошский городской суд осудил Елисеева. В Минюст было направлено решение суда, чтобы лишить его лицензии, и мы лишили его лицензии", - сообщил Шыкмаматов.

Он добавил, что Елисеева до 2010 года знал как источника всех коррупционных схем сына беглого президента Курманбека Бакиева Максима.

 Со слов свидетеля, лицензия продлевалась в соответствии с законом.

URL: http://www.vb.kg/363271
Теги:
Аида Салянова, суд
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Сергей Тихомиров
14.07.2017, 11:53
Карма: +29
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 230
Минусов: 201
Комментариев: 392

А Шыкмаматов вообще выбран свидетелем на каком основании кроме того, что сопартиец Саляновой? Он имеет хоть какое-то отношение к делу?

+3
Цитировать
Жалоба модератору
Банин Александр
14.07.2017, 12:16
Карма: -60
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 67
Минусов: 127
Комментариев: 65

А вы думали поддельник Саляновой скажет, что-то другое? Шыкмаматов сам сейчас по полной в уголовных делах. Не думаю, что этот карлик-коррупционер вообще думаеткогда говорит, что-то!

+2
Цитировать
Жалоба модератору
umma turman
14.07.2017, 12:55
Карма: +31
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 46
Минусов: 15
Комментариев: 39

ну естественно что он оправдывает салянку ведь этих мародеров многое связывает.они все прикрываясь проводили крупные махинации поэтому им не выгодно сдавать друг друга свои вылезут 

+2
Цитировать
Жалоба модератору
Медер Айбекович
14.07.2017, 16:41
Карма: -26
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 52
Минусов: 78
Комментариев: 79

Шыкмаматов! На нее столько материала есть, на всех ты не сможешь быть свидетелем, ты лучше сам там со своими делами разберись! А то чужое гов-но убираешь, а у самого полные штаны какашек...

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  