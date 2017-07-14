Свидетель: Лицензия Елисееву была продлена в соответствии с законом

Сегодня, 14 июля, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу экс-генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой.

В ходе процесса выяснилось, что несколько свидетелей гособвинения обратились в суд с заявлением о том, чтобы данные ими в ходе следствия показания огласили в суде, поскольку они не могут по различным причинам явиться в суд.

В качестве свидетеля в зале суда был допрошен депутат парламента Алмамбет Шыкмаматов.

Он сообщил, что о продлении лицензии Алексею Елисееву узнал из СМИ, в то время он занимал должность министра юстиции.

"Я вызвал замминистра юстиции Жылдыз Мамбеталиеву и спросил, что она может по этому поводу сказать. Она пояснила, что в 2010 году Елисеев обращался с заявлением о продлении лицензии, и Минюст продлил его в соответствии с законом. С ее слов, нарушения закона не было, а ведомство готово доказать, что все происходило в рамках закона. Она также показала переписку, где генпрокурор Байтемир Ибраев истребовал данное дело и, изучив все материалы, убедился, что все было на законных основаниях. Мамбеталиева также сообщила, что личное дело Елисеева утеряно, я поручил разобраться и доложить. Спустя два месяца Ошский городской суд осудил Елисеева. В Минюст было направлено решение суда, чтобы лишить его лицензии, и мы лишили его лицензии", - сообщил Шыкмаматов.

Он добавил, что Елисеева до 2010 года знал как источника всех коррупционных схем сына беглого президента Курманбека Бакиева Максима.

Со слов свидетеля, лицензия продлевалась в соответствии с законом.