Алмазбек Атамбаев поручил Минфину обеспечить устойчивый экономический рост

Президент конечно прав, надо это все, но было бы еще не лишним дать команду всем, чтоб оптимизировали расходы и штат, а то раздутых ведомств больше, кому-то денег не хватает, а кто-то просто так получает зп.
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 14 июля, принял министра финансов страны Адылбека Касымалиева.
В ходе встречи глава государства был проинформирован о ходе исполнения республиканского бюджета на текущий год, а также о принимаемых мерах по укреплению его доходной части и предварительных параметрах главного финансового документа на следующий год.
Адылбек Касымалиев также доложил президенту о проводимой работе по повышению эффективности бюджетных расходов, выполнению социальных обязательств перед гражданами и дальнейшему совершенствованию механизмов пополнения бюджета.
Алмазбек Атамбаев подчеркнул необходимость обеспечения совместно с другими государственными органами слаженной работы по сохранению макроэкономической стабильности и обеспечению устойчивого экономического роста.