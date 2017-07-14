Алмазбек Атамбаев поручил Минфину обеспечить устойчивый экономический рост

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 14 июля, принял министра финансов страны Адылбека Касымалиева.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о ходе исполнения республиканского бюджета на текущий год, а также о принимаемых мерах по укреплению его доходной части и предварительных параметрах главного финансового документа на следующий год.

Адылбек Касымалиев также доложил президенту о проводимой работе по повышению эффективности бюджетных расходов, выполнению социальных обязательств перед гражданами и дальнейшему совершенствованию механизмов пополнения бюджета.

Алмазбек Атамбаев подчеркнул необходимость обеспечения совместно с другими государственными органами слаженной работы по сохранению макроэкономической стабильности и обеспечению устойчивого экономического роста.