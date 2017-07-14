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Алмазбек Атамбаев поручил Минфину обеспечить устойчивый экономический рост

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ВБ

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 14 июля, принял министра финансов страны Адылбека Касымалиева.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о ходе исполнения республиканского бюджета на текущий год, а также о принимаемых мерах по укреплению его доходной части и предварительных параметрах главного финансового документа на следующий год.

Адылбек Касымалиев также доложил президенту о проводимой работе по повышению эффективности бюджетных расходов, выполнению социальных обязательств перед гражданами и дальнейшему совершенствованию механизмов пополнения бюджета.

Алмазбек Атамбаев подчеркнул необходимость обеспечения совместно с другими государственными органами слаженной работы по сохранению макроэкономической стабильности и обеспечению устойчивого экономического роста.

URL: http://www.vb.kg/363273
Теги:
Адылбек Касымалиев, Алмазбек Атамбаев, Министерство финансов, президент
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Комментарии
Тимур Байменов
14.07.2017, 12:08
Карма: -11
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Плюсов: 72
Минусов: 83
Комментариев: 83

Президент конечно прав, надо это все, но было бы еще не лишним дать команду всем, чтоб оптимизировали расходы и штат, а то раздутых ведомств больше, кому-то денег не хватает, а кто-то просто так получает зп.

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