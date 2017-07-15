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С 16 по 19 июля в Бишкеке будут отключать электричество (карта)

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ВБ

ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" уведомляет жителей Бишкека о временном ограничении электроснабжения с 16 по 19 июля в связи с проведением на ВЛ-110 кВ "ТЭЦ Бишкек- Парковая-1,2" работ по монтажу волоконно-оптических линий связи и по замене фарфоровых изоляторов на стеклянные.

График ограничения следующий:

16 июля с 08:00 до 15:00 будут отключены мкр. "Восток-5", квадрат, ограниченный от ул. Шабдан баатыра (бывш. Алма-Атинская) до ул. Менделеева, ж/м "Токольдош".

17 июля с 12:00 до 17:00 будут частично отключены мкр. 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, "Асанбай", Южная магистраль, жилой городок Совмина, светофор на пересечении ул. Айтиева с ул. Куттубаевой, частично село Орто-Сай.

18 и 19 июля с 08:00 до 19:00 будут отключены частично ж/м "Кок-Жар", село Кок-Жар, ж/м "Алтын-Ордо", ж/м "Полицейский городок", Ботанический сад (Академия наук).

URL: http://www.vb.kg/363274
Теги:
НЭСК
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