Суд не разрешил принудительный привод бывшего министра юстиции 

Салянова должна ответить за все свои грязные махинации,за то что прикрывала всех мародеров и родственников- убийц
Сегодня, 14 июля, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу экс-генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой.
В ходе процесса адвокат подсудимой ходатайствовала о принудительном приводе свидетелей, в числе которых экс-министр юстиции Жылдыз Мамбеталиева.
Ранее свидетели обратились с заявлением о том, чтобы их показания, данные в ходе следствия, зачитали в суде. Обвинение просило отклонить данное ходатайство.
Выйдя из совещательной комнаты, судья отклонил ходатайство стороны защиты.