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Суд не разрешил принудительный привод бывшего министра юстиции 

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Аида Джумашева

Сегодня, 14 июля, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу экс-генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой.

В ходе процесса адвокат подсудимой ходатайствовала о принудительном приводе свидетелей, в числе которых экс-министр юстиции Жылдыз Мамбеталиева.

Ранее свидетели обратились с заявлением о том, чтобы их показания, данные в ходе следствия, зачитали в суде. Обвинение просило отклонить данное ходатайство.

Выйдя из совещательной комнаты, судья отклонил ходатайство стороны защиты.

URL: http://www.vb.kg/363275
Теги:
Аида Салянова, суд
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Сюжет: Суд по делу Аиды Саляновой (6 материалов)
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Комментарии
umma turman
14.07.2017, 13:11
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Комментариев: 39

Салянова должна ответить за все свои грязные махинации,за то что прикрывала всех мародеров и родственников- убийц

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Касым Молдобаев
14.07.2017, 14:42
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Сами прогуливают заседания суда по своему делу, а свидетелей требуют приводить принудительно...

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Бермет Осмонкулова
14.07.2017, 16:46
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С какой это стати ее должны принудительно приводить? Салянова как мне кажется уже не понимает, что она фигурант уголовного дела, ей светит срок, а уголовных дел еще много на нее. Поэтому пусть за свои действия отвечает. Мужу и дяде привет!

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