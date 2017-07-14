Разыскивается мужчина, домогавшийся девочки в лифте

Как рассказали "ВБ" в пресс-службе столичного ГУВД, с заявлением в милицию обратилась жительница одного из домов в 12-ом микрорайоне. По ее словам, накануне неизвестный мужчина, оказавшись в лифте с ее 14-летней дочерью, начал к ней приставать и домогаться.

Девочка вся в слезах выскочила из кабины на своем этаже и обо всем рассказала матери. Столичная милиция ориентирована на розыск мужчины примерно 30-35 лет, приметы которого переданы всем патрульным экипажам и участковым инспекторам.

Как сообщили в ГУВД Бишкека, в заявлении речь не идет о попытке изнасилования, но произошедший инцидент требует пристального внимания и тщательного разбирательства.