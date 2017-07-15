В Чолпон-Ате пройдут конные скачки и кыз жарыш к открытию сезона

16 июля на ипподроме города Чолпон-Ата Иссык-Кульской области пройдут конно-спортивные состязания к открытию туристического сезона. Об этом "ВБ" сообщили в Федерации аргымак.

Как уточнили в федерации, в этот день пройдут конные скачки на различные дистанции, а также состоится кыз жарыш. В этом виде спорта девушки участвуют в скачках на дистанцию 2000 метров, облачившись в национальные костюмы. Призовой фонд этого вида скачек – 10 тысяч сомов.

Помимо этого, пройдут коммерческие скачки "Спринт жорго" на 2000 метров. Некоторые виды скачек были сокращены в связи с погодными условиями.

Программа скачек: