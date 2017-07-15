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В Чолпон-Ате пройдут конные скачки и кыз жарыш к открытию сезона

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Гулиза Авазова

16 июля на ипподроме города Чолпон-Ата Иссык-Кульской области пройдут конно-спортивные состязания к открытию туристического сезона. Об этом "ВБ" сообщили в Федерации аргымак.

Как уточнили в федерации, в этот день пройдут конные скачки на различные дистанции, а также состоится кыз жарыш. В этом виде спорта девушки участвуют в скачках на дистанцию 2000 метров, облачившись в национальные костюмы. Призовой фонд этого вида скачек – 10 тысяч сомов.

Помимо этого, пройдут коммерческие скачки "Спринт жорго" на 2000 метров. Некоторые виды скачек были сокращены в связи с погодными условиями.

Программа скачек:

  1. Спринт жорго - 2000 метров
  2. Гладкая скачка до 2-х лет - 1600 метров
  3. Кунан жорго - 4000 метров
  4. Кыз жарыш - 2000 метров
  5. Кунан чабыш - 9000 метров
  6. Гладкая скачка до 3-х лет - 2000 метров
  7. Бышты жорго - 6000 метров
  8. Топ байге - 13000 метров
  9. Гладкая скачка 4-х лет - 2400 метров
  10. Жорго салыш - 9000 метров
  11. Ат чабыш - 18 000 метров.

URL: http://www.vb.kg/363281
Теги:
скачки, турнир
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