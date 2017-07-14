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Директор типографии баллотируется в президенты

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Наталья Ли

Сегодня, 14 июля, в ЦИК поступило заявление Руслана Джунусова о выдвижении его кандидатуры на выборы президента Кыргызстана.

Как сообщает Центризбирком, он родился 8 апреля 1969 года, является директором ОсОО "Шматрица".

ЦИК начала регистрацию кандидатов 15 июня. Предвыборная кампания кандидатов начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

Ранее в ЦИК также поступили заявления о самовыдвижении от Анвара Сартаева, Кубана Чороева, Замиры Муратбековой, Санжарбека Энназарова, Сагынбека Абдрахманова, Омурбека Бабанова, Назарбека Нышанова, Риты Карасартовой, Арстанбека Абдылдаева, Бакыта Дегенбаева, Сайнидина Султанидинова, Камиллы Шаршекеевой, Турсунбая Бакир уулу, Таалатбека Масадыкова, Мукара Чолпонбаева, Игоря Трофимова, Куттубека Бешбакова, Максатбека Жумабекова, Улукбека Кочкорова и Нусрета Муса-Оглы Мамедова. Кандидатуры Турсунбека Акуна, Темира Сариева, Адахана Мадумарова и Бакыта Торобаева представили их партии.

Также от СДПК ожидается выдвижение Сооронбая Жээнбекова и Чыныбая Турсунбекова.

URL: http://www.vb.kg/363282
Теги:
выборы, президент, ЦИК
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (24 материалов)
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Комментарии
Касым Молдобаев
14.07.2017, 14:36
Карма: +109
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 181
Минусов: 72
Комментариев: 402


является директором ОсОО "Шматрица".

Видимо, хочет стать избранным, ага.

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Алинур Молдокматов
14.07.2017, 16:37
Карма: +25
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 47
Минусов: 22
Комментариев: 87

Там у директора рынка спросите, не хочет ли он стать президентом

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