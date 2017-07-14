Сегодня, 14 июля, в Бишкеке стартовал карнавал "Иссык-Куль собирает друзей". Шествие началось утром у памятника Курманджан Датке, в 11:00 участники и гости карнавала возложили цветы к Вечному огню на площади Победы.

Среди участников есть гости из Индии, Казахстана, России, Узбекистана и других государств. Их возраст – от 9 до 15 лет. На протяжении недели они будут проводить мастер-классы, участвовать в конкурсах и давать концерты. Финальной точкой станет большой гала-концерт на Иссык-Куле.

Организаторы рассказывают, что целями мероприятия являются изучение и сохранение ценностей Кыргызстана, стран СНГ и дальнего зарубежья, установление дружеских взаимоотношений, развитие международного и межкультурного диалога.

Гостей из регионов Кыргызстана и зарубежья прокатят на катере по Иссык-Кулю, проведут различные экскурсии и ознакомят с культурным наследием Кыргызстана. Программа очень насыщенная и предусмотрена для всех.

Программа этнокарнавала:

катание на катере по озеру Иссык-Куль; экскурсии в горные ущелья Иссык-Кульской котловины; представление этнокультуры страны: танцы, песни, фольклор; спортивные и туристические соревнования; гала-концерт участников этнокарнавала;

· Для юных художников: