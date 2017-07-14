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В Бишкеке стартовал карнавал "Иссык-Куль собирает друзей"

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Глеб Куренев

Сегодня, 14 июля, в Бишкеке стартовал карнавал "Иссык-Куль собирает друзей". Шествие началось утром у памятника Курманджан Датке, в 11:00 участники и гости карнавала возложили цветы к Вечному огню на площади Победы.

Среди участников есть гости из Индии, Казахстана, России, Узбекистана и других государств. Их возраст – от 9 до 15 лет. На протяжении недели они будут проводить мастер-классы, участвовать в конкурсах и давать концерты. Финальной точкой станет большой гала-концерт на Иссык-Куле.

Организаторы рассказывают, что целями мероприятия являются изучение и сохранение ценностей Кыргызстана, стран СНГ и дальнего зарубежья, установление дружеских взаимоотношений, развитие международного и межкультурного диалога.

Гостей из регионов Кыргызстана и зарубежья прокатят на катере по Иссык-Кулю, проведут различные экскурсии и ознакомят с культурным наследием Кыргызстана. Программа очень насыщенная и предусмотрена для всех.

Программа этнокарнавала:

  1. катание на катере по озеру Иссык-Куль;
  2. экскурсии в горные ущелья Иссык-Кульской котловины;
  3. представление этнокультуры страны: танцы, песни, фольклор;
  4. спортивные и туристические соревнования;
  5. гала-концерт участников этнокарнавала;

· Для юных художников:

  1. работа на открытом воздухе в одном из самых живописных уголков мира;
  2. конкурс юных художников и мастеров прикладного творчества разных стран "Иссык-Куль глазами детей";
  3. мастер-класс Народного художника КР, профессора Юристанбека Шыгаева, лауреата Государственной премии имени Токтогула, почетного члена Российской академии художеств;
  4. мастер-классы по декоративно-прикладным, народным видам творчества, хореографии, туризму и краеведению, совершенствованию английского языка с мастерами из Кыргызстана, России, Таджикистана, Индии;
  5. вернисаж работ на территории ДОК "Барчын".

URL: http://www.vb.kg/363283
Теги:
дети, Иссык-Кульская область, праздник
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