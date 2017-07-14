Тогуз коргоол: кыргызстанцы выступят на Олимпиаде интеллектуальных игр

Сборная Кыргызстана по тогуз коргоолу выступит на 28-й Олимпиаде по интеллектуальным видам спорта, которая пройдет 12-21 июля в городе Пардубица (Чехия).
Как сообщает Дирекция по национальным видам спорта, в этих играх Кыргызстан представят трое игроков под руководством двух тренеров Бектура Тинибекова и Нурии Суланмуратовой.
Состав сборной:
Как уточняется, Дирекция по национальным видам спорта выделила 874 тыс. сомов на поездку команды.
Отметим, в прошлом году в состязаниях по тогуз коргоолу Анарбек Джамакеев завоевал золото по блицу среди мужчин. Бронзовую медаль взял Кубан Сазаев. Кроме того, в игре "манкала" серебряную медаль завоевал Джамакеев, среди юниоров победителем стал Акылбек Касымов.