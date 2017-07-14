Погода
$ 69.22 - 69.54
€ 78.57 - 79.65

Тогуз коргоол: кыргызстанцы выступят на Олимпиаде интеллектуальных игр

99  0
Гулиза Авазова

Сборная Кыргызстана по тогуз коргоолу выступит на 28-й Олимпиаде по интеллектуальным видам спорта, которая пройдет 12-21 июля в городе Пардубица (Чехия).

Как сообщает Дирекция по национальным видам спорта, в этих играх Кыргызстан представят трое игроков под руководством двух тренеров Бектура Тинибекова и Нурии Суланмуратовой.

Состав сборной:

  1. Анарбек Джамакеев
  2. Чолпон Кендирбаева
  3. Жаныл Сагынбекова

Как уточняется, Дирекция по национальным видам спорта выделила 874 тыс. сомов на поездку команды.

Отметим, в прошлом году в состязаниях по тогуз коргоолу Анарбек Джамакеев завоевал золото по блицу среди мужчин. Бронзовую медаль взял Кубан Сазаев. Кроме того, в игре "манкала" серебряную медаль завоевал Джамакеев, среди юниоров победителем стал Акылбек Касымов.

URL: http://www.vb.kg/363284
Теги:
тогуз коргоол, турнир
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  