Тогуз коргоол: кыргызстанцы выступят на Олимпиаде интеллектуальных игр

Сборная Кыргызстана по тогуз коргоолу выступит на 28-й Олимпиаде по интеллектуальным видам спорта, которая пройдет 12-21 июля в городе Пардубица (Чехия).

Как сообщает Дирекция по национальным видам спорта, в этих играх Кыргызстан представят трое игроков под руководством двух тренеров Бектура Тинибекова и Нурии Суланмуратовой.

Состав сборной:

Анарбек Джамакеев Чолпон Кендирбаева Жаныл Сагынбекова

Как уточняется, Дирекция по национальным видам спорта выделила 874 тыс. сомов на поездку команды.

Отметим, в прошлом году в состязаниях по тогуз коргоолу Анарбек Джамакеев завоевал золото по блицу среди мужчин. Бронзовую медаль взял Кубан Сазаев. Кроме того, в игре "манкала" серебряную медаль завоевал Джамакеев, среди юниоров победителем стал Акылбек Касымов.