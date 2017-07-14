"Лексус" "в золотом" лишился бампера в центре столицы

Сегодня, 14 июля, примерно в 13:20 на пересечении улиц Боконбаева и Абдрахманова произошло ДТП, в результате которого "золотой" "Лексус" лишился бампера.

Как сообщают "ВБ" очевидцы, автомобиль "Лексус" совершал маневр и получил удар в заднюю часть. От удара авто откинуло, и "Лексус" лишился заднего бампера. Сообщается, что жертв нет, однако после столкновения едва не началась перепалка между водителями, к счастью, до драки не дошло.

В настоящий момент сотрудники управления патрульной милиции уточняют детали ДТП.