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"Лексус" "в золотом" лишился бампера в центре столицы

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Янис Свикланс, Глеб Куренев

Сегодня, 14 июля, примерно в 13:20 на пересечении улиц Боконбаева и Абдрахманова произошло ДТП, в результате которого "золотой" "Лексус" лишился бампера.

Как сообщают "ВБ" очевидцы, автомобиль "Лексус" совершал маневр и получил удар в заднюю часть. От удара авто откинуло, и "Лексус" лишился заднего бампера. Сообщается, что жертв нет, однако после столкновения едва не началась перепалка между водителями, к счастью, до драки не дошло.

В настоящий момент сотрудники управления патрульной милиции уточняют детали ДТП.

URL: http://www.vb.kg/363285
Теги:
ДТП, Бишкек, Патрульная милиция
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Комментарии
гость
14.07.2017, 15:55

Вот это новость! она ооочень важная для народа и страны! почему она еще не в главных новостях?

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