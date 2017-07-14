"Мир Дикого запада" получил 22 номинации на "Эмми"

Сериал "Мир Дикого запада" и телешоу Saturday Night Live претендуют на 22 награды американской Академии телевидения - "Эмми", передает Медуза.

Saturday Night Live - первое в истории телешоу, получившее столько номинаций на эту премию.

Кроме "Мира Дикого запада", в категории "Лучший драматический сериал" на награды претендуют "Лучше звоните Солу", "Корона", "Рассказ служанки", "Карточный домик", "Очень странные дела" и "Это мы".

За награды за лучший комедийный сериал в 2017 году будут бороться "Атланта", "Черная комедия", "Мастер не на все руки", "Американская семейка", "Силиконовая долина", "Несгибаемая Кимми Шмидт" и "Вице-президент".

Церемония вручения премии состоится 17 сентября в Лос-Анджелесе.

В номинациях "Эмми" в 2017 году отсутствует "Игра престолов". По правилам Академии телевидения, на соискание наград могли выдвигаться программы, телефильмы и сериалы, вышедшие в эфир с 1 июня 2016 года по 30 мая 2017 года. Премьера нового сезона "Игры престолов" состоится 16 июля.

В 2016 году "Игра престолов" установила рекорд "Эмми", завоевав 12 наград.