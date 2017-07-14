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Тайбоксер из Кыргызстана проведет бой среди профессионалов в Таиланде

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Гулиза Авазова

Кыргызстанец Жаныбек Бейшебек уулу проведет очередной бой среди профессионалов в Таиланде. Он пройдет завтра, 15 июля, на главном стадионе тайского бокса "Люмпини" в Бангкоке.

Как сообщил "ВБ" сам спортсмен, этот бой станет одним из главных в его карьере, и выступить на таком элитном турнире - мечта каждого тайбоксера. "В этом турнире уровень бойцов совсем другой, и нет никаких призовых. Спортсмены дерутся тут за престиж и имя", - добавил он.

Как отметил кыргызстанец, ранее ему предложили выступить в весовой категории до 65 кг, а затем организаторы предложили выйти на ринг в категории до 69 кг. Соответственно поменялся и соперник. "Какой бы вес ни был, я буду драться. Это моя мечта, и я не могу отказаться, так как это вызов. Правда, пока не знаю имя соперника", - отметил Бейшебек уулу.

По словам бойца из Кыргызстана, у него также есть приглашение на турнир Muay thai extreme, который состоится через 10 дней.

В прошлом году Жаныбек Бейшебек уулу вместе со сборной Кыргызстана выступил на чемпионате мира по тайскому боксу по версии WMF (World Muaythai Federation) в Бангкоке (Таиланд). Он завоевал бронзу среди любителей, а также провел бой среди профессионалов. Спортсмен остался в Таиланде, чтобы готовиться к профессиональному рингу. После провел еще несколько боев и выиграл в некоторых из них.

URL: http://www.vb.kg/363288
Теги:
тайский бокс, турнир
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