Опрос "ВБ": Как отдыхать, чтобы не утонуть на курорте

С наступлением жарких дней многие спешат отправиться поближе к морям и озерам, чтобы искупаться, отдохнуть и повеселиться. Но, к сожалению, в летний период всё чаще поступает информация об утопленниках. Ранее "ВБ" уже рассказывали о том, как не стать утопленником. Сегодня же мы решили поинтересоваться у горожан, какие, по их мнению, меры необходимо соблюдать, чтобы не стать жертвой водной стихии.

Первый и самый распространенный у многих ответ, как ни странно, был "не умеешь плавать - не суйся". Но если очень хочется, то стоит купаться под наблюдением спасателей и более опытных товарищей. Несмотря на уровень умений, за детьми необходимо всё время наблюдать. Также опрошенные рекомендуют не заплывать далеко и строго не рекомендуют заплывать за пределы разрешенной зоны купания, проще говоря, за буйки. И, конечно же, ни в коем случае не стоит заходить в воду, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Стоит напомнить, что вчера, 13 июля, в пансионате "Факел" утонули два студента. Парни утонули, катаясь на катамаране. Спасатели рассказали, что в момент, когда водная конструкция была в 30 метрах от берега, она опрокинулась. Двое молодых людей так и не смогли выплыть.

11 июля в водоеме на ГЭС-5 утонул парень 1998 года рождения. Тело утонувшего извлекли из водоема спасатели, всего было задействовано 9 сотрудников МЧС.