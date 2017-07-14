Юный дзюдоист Адиль Мырзаев вышел в финал чемпионата Азии в Бишкеке

Дзюдоист Адиль Мырзаев вышел в финал чемпионата Азии по дзюдо среди кадетов. Первенство проходит в спорткомплексе "Газпром" в Бишкеке.

Как сообщается, в категории до 73 кг Адил Мырзаев в полуфинале встретился с узбекистанским дзюдоистом Озодбеком Муротовым. Кыргызстанцу хватило примерно 2,5 минуты, чтобы бросить на иппон своего соперника. Тем самым он вышел в финал и теперь за золото поборется с казахстанцем Нурбеком Ортаем.

На пути к полуфиналу кыргызстанец одолел двух дзюдоистов из Саудовской Аравии и Гонконга.

Напомним, сегодня разыгрывается по четыре комплекта медалей среди юношей и девушек, Кыргызстан представляли десять юных спортсменов. В полуфинал первенства вышли пятеро, однако в финал пробился один дзюдоист. Проигравшие в полуфинале спортсмены проведут схватки за бронзовые медали.

В частности Умарбек Амиржанов (до 90 кг), Амантур Жумали уулу (свыше 90 кг), среди девушек – Айгерим Избасканова (до 57 кг) и Бегимай Урустамова (до 63 кг).

Проиграв свои стартовые встречи, шанс побороться за бронзу в утешительных схватках получили трое - Амантур Жумали уулу, Элиза Касеева и Шахида Нурмухамедова. Однако последняя уже выбыла из турнира, уступив вторую встречу подряд.