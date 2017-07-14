Демократы в США заявили о готовности бросить пить ради импичмента Трампу

Три четверти американцев демократических взглядов заявили о готовности отказаться от выпивки, если президенту США Дональду Трампу будет объявлен импичмент. Об этом, как пишет Лента.ру, свидетельствует опрос, проведенный порталом detox.net.

На сайте спрашивали, чем люди готовы пожертвовать ради алкоголя, и что может убедить их бросить пить. 73,3% демократов заявили, что бросят пить до конца своих дней, если президенту Трампу объявят импичмент на следующий день. При этом лишь 30,6% республиканцев откажутся от спиртного, если пресса перестанет писать о связанных с президентом скандалах.

Впрочем, одной политикой вопрос не ограничивался. Например, 40% ежедневно выпивающих американцев заявили, что охотнее бы потеряли собственного питомца, чем отказались бы от алкоголя. Четверть из этой группы предпочли бы лишиться обоняния, примерно столько же – лишиться одного пальца на руке, только бы не бросить пагубную привычку.

Среди тех, кто употребляет горячительные напитки лишь несколько раз в год, эти показатели куда скромнее: 9% скорее отказались бы от питомца, 2% – от обоняния, а вот терять пальцы ради алкоголя среди практически непьющих американцев никто не захотел.

Кроме того, исследователи выяснили: человеку нужно заплатить в среднем 365,5 тысячи долларов, чтобы он согласился бросить пить до конца своих дней.

Опрос проводился в Интернете, участие в нем приняли более тысячи американцев.