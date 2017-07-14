Свидетель по делу Жапарова: Я написал заявление потому что мне было плохо

Сегодня, 14 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова

В ходе процесса был допрошен осужденный на 8 лет лишения свободы журналист Кенжебек Жумабаев.

По его словам, на митинг в Саруу он приехал для освещения акции протеста с оператором и одноклассником.

"В 10.00 митингующие стали собираться. В первый день мы переночевали в гостинице Каракола, утром приехали на митинг. В ходе акции протеста выступил аким, а далее митингующие двинули в обладминистрацию. Каптагаева взяли в плен, он был рядом со мной. Я подошел к его машине, когда сел туда, меня оттуда вытащили, сказав, что я чужой. Ночью спецназ освободил Каптагаева. Эту ночь мы провели в гостинице, с утра приехал в Саруу, там сказали, что идет спецназ, я и ушел", - сказал Жумабаев.

Он также пояснил, что в селе раздали 200 буханок хлеба и 200 бутылок воды - "чтобы люди не мучились".

Адвокат спросил почему он написал заявление 5 декабря прошлого года и не сказал об этом в ходе судебного процесса по своему делу.

На это Жумабаев ответил, что он попал в тюрьму, а не на курорте был. "Мои родные мучились, дети мои в куртках спали, так как не было угля. Я написал заявление потому что мне было плохо. Как есть все написал. У меня даже денег на адвоката не было. Я из-за своей ошибки сижу", - заявил он.