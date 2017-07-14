Мигранты из КР смогут получать российские медкнижки в Бишкеке

Мигранты из Кыргызстана смогут получать личные медицинские книжки российского образца в Бишкеке. Об этом сегодня, 14 июля, "ВБ" сообщили в медицинском центре "СанМед-Восток".

Уточняется, что органы государственной власти России и Кыргызстана, в качестве одного их приоритетов в своей деятельности определили обеспечение здоровья нации. В связи с чем при поддержке уполномоченных органов Москвы в городе Бишкек на базе медицинского центра "СанМед-Восток" запускается пилотный проект, направленный на профилактику заболеваемости среди граждан КР.

"При этом наши граждане, смогут не только пройти необходимые обследования, но и получить личные медицинские книжки российского образца непосредственно в Бишкеке, что позволит им в последующем легитимно осуществлять трудовую деятельность на территории России. Важно отметить, что ранняя диагностика заболеваний препятствующих легальному трудоустройству мигрантов из Кыргызстана, позволит не только своевременно провести необходимое лечение, но и избавит их от лишних трат, связанных с переездом в РФ и обратно. Благодаря реализации данного проекта удастся создать необходимые условия для трудоустройства граждан КР в РФ", - проинформировали в центре.