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Юный дзюдоист Кыргызстана Адиль Мырзаев стал чемпионом Азии в Бишкеке

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Гулиза Авазова

Кыргызстанец Адиль Мырзаев завоевал золотую медаль чемпионата Азии среди кадетов, который проходит в спорткомплексе "Газпром" в Бишкеке.

В финальной схватке весовой категории до 73 кг Мырзаев встретился с казахстанцем Нурбеком Ортаем. Поединок шел ровным, и соперники не хотели уступать друг другу, к чему свидетельствует дополнительное время, чтобы выявить победителя.

Сначала дзюдоисты получили по одному предупреждению, а в дополнительное время кыргызстанец сумел первым заработать очко и тем самым выиграл схватку. Таким образом, он стал чемпионом Азии среди кадетов.

Отметим, в полуфинале он встретился с узбекистанским дзюдоистом Озодбеком Муротовым. Кыргызстанцу хватило примерно 2,5 минуты, чтобы бросить на иппон своего соперника. А на пути к полуфиналу кыргызстанец одолел двух дзюдоистов из Саудовской Аравии и Гонконга.

Золото Мырзаева пока первая и на сегодняшний день единственная в копилке сборной Кыргызстана.

В первый день кыргызстанцы завоевали три медали: серебро взял Нурсалим Иличбек уулу (в весе до 66 кг), бронзовыми призерами стали Кубанычбек Айбек уулу (в категории до 50 кг) и Хамид Сансанза (до 60 кг).

URL: http://www.vb.kg/363306
Теги:
дзюдо, чемпионат
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