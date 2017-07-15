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Итоги чемпионата Азии среди кадетов: у Кыргызстана есть медали всех проб

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Гулиза Авазова

В спорткомплексе Газпром в Бишкеке завершился чемпионат Азии среди кадетов по дзюдо. В рамках чемпионата разыгрывались 16 комплектов медалей среди юношей и девочек.

Всего в чемпионате принимали участие 155 дзюдоистов из 14 стран. Кырызстан на этом чемпионате представляли 20 юных дзюдоистов.

Во второй день чемпионата кыргызстанцы завоевали три медали, одно золото и две бронзовые медали. В частности чемпионом Азии стал Адиль Мырзаев в весовой категории до 73 кг. Он одолел в финале казахстанца Нурбека Ортая.

Одну из двух бронзовых медалей завоевала среди девочек Айгерим Избасканова (до 57 кг), одержав победу над Мохадесе Хоссейни из Ирана. Среди тяжеловесов Умарбек Амиржанов (до 90 кг) уверенной победой добился медали над Чингизхоном Шокировым из Узбекистана.

Напомним, в первый день кыргызстанцы завоевали три медали: серебро взял Нурсалим Иличбек уулу (в весе до 66 кг), бронзовыми призерами стали Кубанычбек Айбек уулу (в категории до 50 кг) и Хамид Сансанза (до 60).

Таким образом, по итогам чемпионата среди кадетов у сборной Кыргызстана одно золото, одно серебро и четыре бронзовые медали.

В командном зачете сборная Кыргызстана заняла седьмое место среди 14 команд, первое у Узбекистана, спортсмены которого завоевали 3 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых медалей. На втором месте Южная Корея, у которой 3 золотых, 1 серебро и 2 бронзовые медали, а также тройку замыкает Казахстан - 2 золотые, 6 серебряных и 7 бронзовых.

Все результаты дзюдоистов сборной Кыргызстана:

1 место

  1. Адиль Мырзаев (до 73 кг)

2 место

  1. Нурсалим Иличбек уулу (до 66 кг)

3 место

  1. Кубанычбек Айбек уулу (до 50 кг)
  2. Хамид Сансанза (до 60)
  3. Айгерим Избасканова (до 57 кг)
  4. Умарбек Амиржанов (до 90 кг)

5 место

  1. Дастан Сарбатов (свыше 90 кг)
  2. Амантур Жумали уулу (до 81 кг)
  3. Сауле Алмазова (до 40 кг)
  4. Бегимай Урустамова (до 63 кг)
  5. Элиза Касеева (до 70 кг)

7 место

  1. Кубатбек Куттубек уулу (до 55 кг)
  2. Асад Масабиров (до 73 кг)
  3. Асель Абетова (до 57 кг)
  4. Айдана Мамытканова (до 48 кг)
  5. Шахида Нармухамедова (до 70 кг).

Сегодня, 15 июля стартует чемпионат Азии среди молодежи, в котором также примут участие 20 кыргызстанцев.

URL: http://www.vb.kg/363309
Теги:
дзюдо, чемпионат
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