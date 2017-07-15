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СМИ назвали имя и должность пострадавшего от хакеров разведчика Госдепа

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Жертвой хакеров, сливших в сеть архив переписки, сопровождавшей разведывательную и аналитическую работу в Госдепартаменте США по России, стал специалист ведомства Роберт Отто. Это удалось выяснить газете "Коммерсантъ".

Корреспонденту издания удалось найти ссылку на почтовый архив и исследовать представленную там корреспонденцию. Как оказалось, Отто является главой подразделения по российской внутренней политике в отделе по России и Евразии Бюро разведки и исследований Госдепа.

В сеть попали письма из личного ящика специалиста на сервере gmail, большая часть из них посвящена работе.

Значительную часть переписки, как отмечается, составляют ссылки на статьи из российских изданий, которыми Отто делится со своими коллегами и друзьями или которые те присылают ему.

Отто и его партнеров по переписке интересуют такие аспекты российской внутренней политики, как, например, вероятность досрочных выборов в России, перспективы протестов дальнобойщиков, приватизация "Башнефти" и потенциал Объединенного народного фронта.

Также Отто интересуется тем, что известные политические и общественные деятели пишут в соцсетях. Ряд писем посвящен кадровым перестановкам в разных российских государственных структурах и тому, насколько влиятельным является тот или иной госдеятель.

Ранее сообщалось, что почтовый аккаунт сотрудника США был взломан неизвестными, после чего набор писем поступил на ящики неизвестного числа получателей. В сопроводительном тексте, написанном от имени хакера "Джонни Уокер", поясняется, что в архив включена переписка между официальными лицами, агентами ЦРУ и других разведывательных ведомств, основными СМИ, неправительственными организациями и международными фондами. Переписка охватывает период по меньшей мере двух лет.

URL: http://www.vb.kg/363311
Теги:
Россия, США
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