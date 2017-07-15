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Samsung по ошибке рассекретила Galaxy Note 8

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Компания Samsung опубликовала изображение неанонсирвоанного смартфона на официальной странице Samsung Exynos в Twitter.

Издание Forbes полагает, что пост был сделан намеренно и на нем изображен новый Galaxy Note8. В компании игнорируют вопросы об изображении, но не удаляют его. Дизайн смартфона полностью соответствует ранее утекшим изображениям.

Изображенный смартфон имеет форму дисплея, отличную от уже поступившего в продажу Samsung Galaxy S8, а также иначе расположенные датчики и разговорный динамик. По слухам, он получит 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 4428 x 2160 и соотношением сторон 18,5 на 9. Также смартфон получит двойную камеру, процессор Exynos 8895 и шесть гигабайт оперативной памяти.

Ожидается, что презентация смартфона состоится 23 августа, а продажи начнутся в сентябре.

URL: http://www.vb.kg/363315
Теги:
Южная Корея
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