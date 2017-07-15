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Премьера новой серии "Маши и Медведя" состоялась в космосе

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На Международной космической станции (МКС) прошла премьера 65-й серии российского мультсериала "Маша и Медведь". Об этом Агентству городских новостей "Москва" в пятницу, 14 июля, сообщили в пресс-службе студии "Анимаккорд".

Отмечается, что мультфильм посмотрел командир МКС Федор Юрчихин. "За несколько дней до премьеры команда "Маши и Медведя" вместе с госкорпорацией "Роскосмос" отправили новый эпизод мультсериала на МКС", - рассказали представители "Анимаккорда".

На YouTube-канале "Роскосмоса" опубликовано видео, на котором космонавт смотрит серию. "Мы в космос летаем не для того, чтобы развлекаться в невесомости и мультики смотреть", - подчеркнул Юрчихин, добавив, однако, что в этот раз сделал исключение.

Серия также появилась на YouTube-странице анимационного сериала. В ней рассказывается об инопланетном корабле, который совершает экстренную посадку во дворе дома Медведя.

"Маша и Медведь" выходит с 2009 года. Каждый эпизод длится около шести минут. Мультсериал получил множество наград, в том числе и международных. Права на его показ приобрели Netflix, Turner, KIKA, France TV, Sony Music, NBC Universal, Televisa.

URL: http://www.vb.kg/363316
Теги:
космонавтика
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