Житель Таджикистана довел жену до самоубийства сомнениями в девственности

Жителю Восейского района Таджикистана Зафару Пирову предъявили обвинение в доведении до самоубийства жены, 18-летней Раджабби Хуршед. Девушка покончила с собой после того, как муж не поверил в ее девственность и потребовал вторую жену, сообщает радио "Озоди" (таджикская редакция "Радио Свобода").

Раджабби Хуршед покончила с собой через 40 дней после вступления в брак. Молодожены не были знакомы до свадьбы, впервые они увиделись в день бракосочетания. Перед замужеством девушка прошла медицинское обследование, в том числе у гинеколога. 24-летний Пиров, однако, в девственность супруги не поверил. Он еще дважды отправлял ее к гинекологу, так и не удовлетворившись заключениями медиков.

По словам родственников, после многочисленных упреков и угроз Раджабби решилась на суицид.

"Я чувствую угрызение совести. Я не хотел ее смерти. Но я хотел, чтобы ее родители вернули 13 тысяч сомони (около 90 тысяч сомов), потраченные мною на свадьбу", - сказал журналистам Пиров, которому теперь грозит до восьми лет лишения свободы.

В марте 2016-го в Таджикистане было запрещено жениться без прохождения медицинского освидетельствования, сдачи крови на ВИЧ и СПИД. В стране также законодательно запрещены браки между родственниками - детьми братьев, сестер, дядей и теть.

Тест на девственность для девушек не является обязательным, но половые связи до брака считаются аморальными. Пройти обследование у гинеколога невест принуждают не только потенциальные женихи, но и родители. Если устанавливается, что у девушки был опыт половой жизни, то опозоренной считается вся семья. В Республиканский центр судмедэкспертизы Таджикистана ежегодно поступают сотни обращений людей, желающих убедиться в невинности женщин.