Три с половиной тонны слизистых угрей перекрыли шоссе в США

В американском штате Орегон произошла массовая авария из-за того, что грузовик, перевозивший 3400 килограммов слизистых угрей, перевернулся во время движения. Из-за ДТП лучеперые рыбы и их слизь вывалились на дорогу, что стало причиной аварии. Об этом сообщает The Guardian.

Местная полиция сообщила, что в ДТП из-за угрей никто, кроме машин и самих угрей, не пострадал. Тем не менее, одна из полос шоссе оказалась перекрытой на несколько часов после инцидента.

Для того чтобы отчистить дорогу от заполонивших ее угрей пришлось вызывать пожарных. Часть жертв аварии убирали с дороги при помощи трактора.

Как отмечает The Guardian, угрей отлавливают на западном побережье США, в том числе в Орегоне. После этого рыб экспортируют в Корею, где они считаются деликатесом.