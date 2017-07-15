Стартовал съезд партии СДПК с участием 672 делегатов

1. Введение института медиацииОдной из первых запоминающихся депутатских инициатив Турсунбекова стал проект закона "О примирительной процедуре с участием посредника (медиации) в КР". После трагических событий 2010 года в стране массово начали появляться до того неизвестные кыргызстанцам медиаторы. Для их подготовки и функционирования доноры выделяли весьма внушительные суммы. Закон, инициированный Турсунбековым, и был призван навести порядок в этой сфере и законодательно закрепить существование такого института2. Снятие депутатской неприкосновенностиВ 2012 году фракция СДПК выступала за снятие депутатской неприкосновенности с депутатов Жогорку Кенеша КР, в отношении которых возбуждено уголовное дело по факту преступления, предусматривающего уголовное наказание.При этом Чыныбай Турсунбеков особо подчеркивал, что "если правоохранительные органы докажут, что парламентарий был причастен к незаконной деятельности, то, вне всяких сомнений, должен быть поднят вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности".В 2015 году - перед очередными выборами - он снова подчеркнул, что "все должны знать, что теперь мандат не будет бронью, кольчугой или красной книгой. Все вы знаете, что сегодня большое количество депутатов отвечают перед законом, сидят в тюрьме. Лица, которые думают, что получат мандат, а потом будут сидеть в Жогорку Кенеше и работать ради своей личной выгоды, могут даже не пытаться. Даже если у вас будет два мандата и вы будете сидеть рядом с президентом, то если вы виновны, то вы все равно будете отвечать по закону".3. Повышение избирательного порогаВ 2014 году вместе с Феликсом Куловым (фракция "Ар-Намыс") разработал и инициировал проект закона, предусматривающий повышение избирательного порога.Согласно ему, партии для прохождения в парламент должны набрать не менее 10% голосов избирателей, принявших участие в выборах. (Отметим, решение о повышении избирательного порога до 7% было принято еще в 2012 году). Еще один пункт законопроекта предусматривал, что в парламент должны пройти не менее четырех партий. Однако депутаты большинством голосов это предложение отклонили.4. Внесение изменений в КонституциюВ 2015 году Чыныбай Турсунбеков с лидерами еще двух фракций - Феликсом Куловым и Омурбеком Текебаевым - предложили внести поправки в Конституцию, которая была принята сразу после революции 2010 года. Тогда же был объявлен мораторий на внесение в документ изменений до 2020 года. Вопрос принятия новой Конституции депутаты предлагали вынести на референдум.Поправки касались изменения в конституционные положения об иммунитете депутатов Жогорку Кенеша, о приостановлении/потере их мандатов, об отставке членов кабинета министров, о полномочиях премьер-министра назначать/освобождать глав местных государственных администраций, праве местных кенешей в этом отношении, а также о роли Верховного суда и его Конституционной палаты.Президент Алмазбек Атамбаев попросил отозвать законопроект.Однако Чыныбай Турсунбеков не раз заявлял, что "вопрос изменения Конституции остается актуальным".Сегодня, во время обсуждения его кандидатуры на пост спикера, был задан вопрос о возможном изменении Основного закона Кыргызстана. Турсунбеков уклончиво ответил, что это "очень щепетильный вопрос. Если это потребуется, то мы должны быть максимально аккуратными. И должен быть человек, который будет отвечать за это".5. Развитие кыргызского языкаЧыныбай Турсунбеков - филолог по образованию, и именно ему доверили возглавить рабочую группу по совершенствованию языковой политики в Кыргызстане. Специалисты группы работали по трем направлениям: совершенствование и стандартизация методологии обучения госязыку; совершенствование языковой политики (инфраструктуры обучения языку, системы управления в языковой сфере); популяризация кыргызского языка.Также была создана Программа развития кыргызского языка, а также начала работать система "Кыргызтест", в соответствии с которой все государственные чиновники обязаны держать экзамен на владение кыргызским языком. При этом была впервые введена европейская система оценки языковой компетенции.Турсунбеков также подчеркивал, что создаются условия и для развития языков других национальностей. "А в будущем в Кыргызстане станет обязательным изучение и владение тремя языками – кыргызским, русским и одним из мировых языков", - пообещал он.6. Строительство городка здоровьяВ 2015 году Турсунбеков заявил о необходимости строительства "городка здоровья". Он отметил, что "отечественному здравоохранению нужен маяк, флагман, на который оно могло бы равняться"."Если мы построим несколько образцовых клиник, оснащенных современным оборудованием, со временем до их уровня подтянутся и остальные. Мы разгрузим действующие клиники, и им будет проще. Лечение в "городке здоровья" должно быть доступным для всех жителей КР, не только для богатых. В клиниках должны существовать многочисленные программы для льготников. Это бизнес-проект, за лечение придется платить. Но поскольку осуществлять его будут методом государственно-частного партнерства, государство тоже вложит свои средства и снизит издержки инвесторов на инфраструктуру", - предлагал он.Пока эта инициатива остается только на бумаге.7. Регулировка цен на социально значимые товарыЧыныбай Турсунбеков инициировал поправки в Закон "О внутренней торговле". Согласно документу, государство получало возможность контролировать торговые точки. Кроме того, вводилось понятие "социальные полки" в супермакетах, на которых должны стоять социально важные товары. Документ предусматривал регулировку цен на эти товары для социально уязвимых слоев населения.8. Изменения в закон об отборе судейСуды считаются одной из самых коррумпированных ветвей власти в Кыргызстане. Чтобы изменить ситуацию депутаты Жогорку Кенеша (в том числе Чыныбай Турсунбеков) разработали проект поправок в законы "О статусе судей". Предполагалось, что отбор кандидатов будет осуществляться только на основании полученных ими баллов в двух турах (без голосования). Это позволит исключить коррупционную или субъективную составляющую при рассмотрении претендентов.Также депутаты предложили установить единый срок рассмотрения кандидатов, представленных советом и президентом.Была предложена и поправка, которая вызвала немало споров в обществе - процедура отзыва кандидата. Инициаторы законопроекта заявили, что это повысит ответственность судей. А вот по мнению экспертов, при таком раскладе состав Совета по отбору судей становится полностью зависимым от расстановки сил в парламенте.9. Корректировка пенсионной политикиЧыныбай Турсунбеков озвучивал мнение, что пенсию должны получать люди, которые работали всю свою жизнь и при этом отчисляли средства в Социальный фонд. "Я считаю неправильным, когда пенсию получают бессовестные лица, которые работали, но не делали отчислений в Соцфонд. Нельзя, чтобы люди, которые не платили в Социальный фонд, жировали всю жизнь и получали пенсии", - отмечал он.10. Проект соглашения по КумторуПосле того как правительство Джоомарта Оторбаева так и не смогло решить вопрос по проекту "Кумтор" (золотодобывающее предприятие, являющееся бюджетообразующим), Чыныбай Турсунбеков заявил, что, возможно, представит свою программу. При этом он выступал против всенародного референдума по вопросу изменения соглашения, касающегося Кумтора."Нас избрал народ, и мы должны уметь брать на себя ответственность. Нам предстоит принять одно из двух решений: либо мы соглашаемся с правительством и ратифицируем доработанный проект соглашения, либо национализируем месторождение", - сказал он.