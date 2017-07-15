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Сооронбай Жээнбеков: не буду рабом богатства, а буду рабом своего народа

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Гулиза Авазова

"Я прекрасно понимаю большую ответственность возложенную на меня. Это ответственность - продолжение, сохранение и увеличение хороших изменений, начатое во главе Алмазбеком Шаршеновичем Атамбаевым. У меня хватит сил и чести нести ношу государства и брать за это ответственность", - сказал в своем выступлении сегодня, 15 июля, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на съезде партии СДПК.

Отметим, сегодня съезд СДПК поддержал решение политсовета выдвинуть Сооронбая Жээнбекова кандидатом в президенты от социал-демократов.

В свою очередь Жээнбеков отметил, для него честь работать и завоевать доверие своего народа. Набранный им опыт, он готов работать во благо своего народа. "В Кыргызстане нет села или местности, где я не бывал. Поэтому мне близки проблемы и радости обычного народа. Честно работал на доверенных мне должностях президентом, и в дальнейшем, если поддержат соотечественники, моя главная цель продолжить честно служить своему народу", - добавил он.

Жээнбеков пообещал продолжить работать открыто, как и прежде. "Как сын народа скажу, буду честно трудиться во благо страны, свято чтить справедливость, не допущу семейно-клановое правления, и не дам волю коррупции. Не буду рабом богатства, буду рабом народа и это могу обещать со святой трибуны", - заключил он.

URL: http://www.vb.kg/363323
Теги:
выборы, СДПК, Сооронбай Жээнбеков
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