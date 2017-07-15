В Тонском районе Иссык-Кульской области произошло очередное ДТП с жертвами

Биография Соронбая Жээнбекова.
В 1995 — был избран депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кенеша I созыва. За этот период был заместителем и председателем Комитета по аграрным вопросам.
С 1996 по 1997 — заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Собрания народных представителей Жогорку Кенеша Киргизии (СНП ЖК КР).
C 1997 по 2000 — занимал пост председателя комитета по аграрным вопросам СНП ЖК КР.
С 2000 по 2005 — депутат, заместитель Торага Собрания народных представителей Жогорку Кенеша.
С 2005 по 2007 — депутат Жогорку Кенеша III созыва, председатель Комитета по агропромышленному комплексу и экологии.
С 3 апреля по 24 октября 2007 — Министр сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.
24 октября 2007 — подал в отставку в связи с принятием новой Конституции Кыргызской Республики. Временно исполняет обязанности министра до формирования нового состава правительства.
27 декабря 2007 — указом президента освобожден от исполнения обязанностей министра сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Апрель 2010 — и. о. главы государственной администрации — губернатор Ошской области.
3 сентября 2010 — указом президента назначен главой государственной администрации — губернатором Ошской области.
16 августа 2012 — распоряжением премьер-министра Кыргызской Республики, назначен полномочным представителем правительства в Ошской области.
11 декабря 2015 — указом президента Кыргызской Республики, был назначен директором Государственной кадровой службы.
Март 2016 — назначен первым заместителем руководителя Аппарата президента Кыргызской Республики.
13 апреля 2016 — избран премьер-министром Кыргызской Республики.
На мой взгляд отличное резюме, человек в гос. управлении не первый день и не случайный прохожий, или выскочка.