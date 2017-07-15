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В Тонском районе Иссык-Кульской области произошло очередное ДТП с жертвами

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Родион Решетов

14 июля 2017 года примерно в 21:00 в Тонском районе Иссык-Кульской области произошло ДТП.

По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, один из пострадавших скончался не доезжая до больнице.

В то время как второй пассажир гражданин Х.Х., 1968 года рождения, госпитализирован в отделение реанимации территориальной больницы Тонского района.

Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время специалисты оценивают его состояние как стабильное. В ближайшее время его переведут в хирургическое отделение, отметили в Минздрава.

URL: http://www.vb.kg/363324
Теги:
ДТП, Тонский район, Минздрав
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Комментарии
Джалил Юсупов
15.07.2017, 13:50
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Биография Соронбая Жээнбекова.

В 1995 — был избран депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кенеша I созыва. За этот период был заместителем и председателем Комитета по аграрным вопросам.

С 1996 по 1997 — заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Собрания народных представителей Жогорку Кенеша Киргизии (СНП ЖК КР).

C 1997 по 2000 — занимал пост председателя комитета по аграрным вопросам СНП ЖК КР.

С 2000 по 2005 — депутат, заместитель Торага Собрания народных представителей Жогорку Кенеша.

С 2005 по 2007 — депутат Жогорку Кенеша III созыва, председатель Комитета по агропромышленному комплексу и экологии.

С 3 апреля по 24 октября 2007 — Министр сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

24 октября 2007 — подал в отставку в связи с принятием новой Конституции Кыргызской Республики. Временно исполняет обязанности министра до формирования нового состава правительства.

27 декабря 2007 — указом президента освобожден от исполнения обязанностей министра сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Апрель 2010 — и. о. главы государственной администрации — губернатор Ошской области.

3 сентября 2010 — указом президента назначен главой государственной администрации — губернатором Ошской области.

16 августа 2012 — распоряжением премьер-министра Кыргызской Республики, назначен полномочным представителем правительства в Ошской области.

11 декабря 2015 — указом президента Кыргызской Республики, был назначен директором Государственной кадровой службы.

Март 2016 — назначен первым заместителем руководителя Аппарата президента Кыргызской Республики.

13 апреля 2016 — избран премьер-министром Кыргызской Республики.

На мой взгляд отличное резюме, человек в гос. управлении не первый день и не случайный прохожий, или выскочка.

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