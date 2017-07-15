В Тонском районе Иссык-Кульской области произошло очередное ДТП с жертвами

14 июля 2017 года примерно в 21:00 в Тонском районе Иссык-Кульской области произошло ДТП.

По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, один из пострадавших скончался не доезжая до больнице.

В то время как второй пассажир гражданин Х.Х., 1968 года рождения, госпитализирован в отделение реанимации территориальной больницы Тонского района.

Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время специалисты оценивают его состояние как стабильное. В ближайшее время его переведут в хирургическое отделение, отметили в Минздрава.