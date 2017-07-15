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СДПК решает вопрос по выдвижению Сооронбая Жээнбекова на пост президента КР

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ВБ

Сегодня 15 июля в Бишкеке в Кыргызской национальной филармонии им. Т.Сатылганова проходит очередной XVI съезд Социал-демократической партии Кыргызстана.

В съезде принимают участие более 680 делегатов со всех регионов республики.На повестку дня вынесены два вопроса:

1. Итоговый отчет о работе партии за период с момента 15 съезда;

2. "О решении Политсовета СДПК по выдвижению кандидатом в Президенты КР Сооронбая Жээнбекова".

URL: http://www.vb.kg/363325
Теги:
выборы, президент, СДПК, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Виктор Крылов
15.07.2017, 14:58
Карма: 0
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Комментариев: 13

Самый лучший выбор - Сооронбай Жээнбеков.  Колоссальный опыт работы, ответственность, знание проблем регионов.

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Арсений Максимов
15.07.2017, 16:41
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У них вроде 12 кандидатур весной было. Видимо, промониторили рейтинги всех и сошлись на том, что Жээнбеков - самый реальный претендент.

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