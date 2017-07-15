СДПК решает вопрос по выдвижению Сооронбая Жээнбекова на пост президента КР

Сегодня 15 июля в Бишкеке в Кыргызской национальной филармонии им. Т.Сатылганова проходит очередной XVI съезд Социал-демократической партии Кыргызстана.

В съезде принимают участие более 680 делегатов со всех регионов республики.На повестку дня вынесены два вопроса:

1. Итоговый отчет о работе партии за период с момента 15 съезда;

2. "О решении Политсовета СДПК по выдвижению кандидатом в Президенты КР Сооронбая Жээнбекова".