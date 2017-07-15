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Чыныбаю Турсунбекову не будет места в партии СДПК, если он пойдет на выборы

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Гулиза Авазова

Спикеру парламента Кыргызстана Чыныбаю Турсунбекову не будет места в партии СДПК, если он пойдет на выборы. Об этом сегодня, 15 июня сказал журналистам руководитель штаба партии СДПК Фарид Ниязов.

Согласно уставу, после утверждения кандидата съездом партии, все бывшие претенденты начнут поддерживать кандидатуру. "Устав требует выполнения от членов партии решения партии, а съезд - это высший орган управления партии. Если он пойдет на выборы, то ему в партии места нет", - добавил он.

Ниязов отметил, что в начале года было 12 кандидатов, однако к съезду политсовета осталась всего одна кандидатура - Жээнбекова.

Напомним, сегодня, 15 июля съезд СДПК поддержал решение политсовета выдвинут Сооронбая Жээнбекова кандидатом в президенты от социал-демократов. Также ранее спикер Турсунбеков, который также является членом партии, заявил о выдвижении своей кандидатуры.

URL: http://www.vb.kg/363327
Теги:
выборы, СДПК, Сооронбай Жээнбеков, Фарид Ниязов, Чыныбай Турсунбеков
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Комментарии
Арсений Максимов
15.07.2017, 15:43
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Каждый в партии имеет право высказывать свое мнение, к партия должна к этому мнению прислушиваться, НО когда партия проголосовала и приняла единое решение, каждый член партии обязан следовать ему. В противном случае что ему делать в этой партии?

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