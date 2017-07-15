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В Афганистане авиаударом разбомбили школу

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Школа в афганском городе Кундуз подверглась атаке с воздуха. При авиаударе по учебному заведению и ближайшему к нему дому пострадали трое детей, сообщает в субботу, 15 июля, агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Как пояснил директор департамента образования провинции Джанат Гуль Насири (Gul Nasiri), все трое раненых находились в доме. В самой школе, по его словам, никого не было, так как нападение было совершено ранним утром (около четырех часов по местному времени).

Он добавил, что повреждены больше десятка магазинов рядом с учебным заведением.

О том, кто именно нанес удар, официально не сообщается, но местные власти винят в этом коалицию во главе с США, которая ранее в этот же день бомбила позиции террористов в регионе. Пентагон сообщал, что в результате атаки ликвидирован главарь ячейки "Исламского государства" (группировка запрещена в России) в Афганистане.

Ни сотрудники афганской службы безопасности, ни американские военные пока не прокомментировали случившееся.

В настоящий момент в Афганистане находятся 8,5 тысячи американских солдат и 4,5 тысячи военнослужащих стран НАТО. Положение в стране в последние месяцы сильно ухудшилось. Радикальное движение "Талибан" развернуло наступление на крупные города.

URL: http://www.vb.kg/363328
Теги:
Афганистан, США
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