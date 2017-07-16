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Шотландский остров выставили на продажу за 5,6 миллиона долларов

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Остров Алва в архипелаге Внутренние Гебриды у берегов Шотландии выставлен на продажу по цене 4,25 миллиона фунтов стерлингов (около 5,6 миллиона долларов). Об этом сообщает The Telegraph.

На острове есть особняк, церковь, ресторан и восемь других объектов недвижимости - коттеджи и охотничий домик. Площадь земельного владения - более 1,8 тысячи гектаров. Длина острова - 12,07 километра, ширина - 4,02 километра. С 1945 года им владеет семья Ховард. Продажа осуществляется агентством недвижимости Knight Frank.

Остров послужил вдохновением для поэмы английского писателя Вальтера Скотта "Властелин островов" (1815). На Алве жил знаменитый исследователь Африки и миссионер Давид Ливингстон (1813-1873). В 1950 году его посетила принцесса Елизавета (будущая королева Елизавета II) на борту королевской яхты "Британия". В настоящее время население острова составляет 11 человек.

На территории обитает большое количество птиц: канюки, беркуты, орланы-белохвосты, бекасы, тетерева, фазаны, вальдшнепы и многие другие. Из млекопитающих имеются олени, кролики, зайцы, выдры, горностаи и ежи. На острове не водятся змеи, единственная зафиксированная рептилия - веретеница.

Внутренние Гебридские острова (Inner Hebrides) - архипелаг у западного побережья Великобритании, восточная часть Гебридских островов. Состоит из 36 обитаемых и 43 необитаемых островов.

URL: http://www.vb.kg/363329
Теги:
аукцион, Великобритания
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