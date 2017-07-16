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В Англии предъявили обвинения съевшему пирог во время матча вратарю

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Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения бывшему вратарю клуба пятого дивизиона чемпионата страны "Саттон Юнайтед" Уэйну Шоу. Об этом сообщается на сайте организации.

FA считает, что голкипер повлиял на рынок ставок во время матча Кубка Англии с лондонским "Арсеналом", что запрещено правилами. Шоу грозит дисквалификация и денежный штраф.

Встреча между "Арсеналом" и "Саттоном" (2:0) прошла в феврале. Вратарь, вес которого составляет около 125 килограммов, на скамейке запасных съел кусок пирога и запил его водой. Оказалось, что на это событие принимались ставки с коэффициентом 9.0. Шоу был в курсе этого и специально решил помочь друзьям заработать. При этом сам голкипер заявил, что сделал это ради шутки.

В результате FA открыла расследование произошедшего, а "Саттон" разорвал контракт с Шоу. Позднее ему предложили должность дегустатора пирогов в сети супермаркетов Morrisons.

URL: http://www.vb.kg/363330
Теги:
Великобритания, спорт, футбол
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