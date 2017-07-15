Погода
$ 69.22 - 69.54
€ 78.57 - 79.65

Айкол Ала-Тоо поддерживает Жээнбекова в качестве кандидата в президенты КР

201  3
Руслан Изреков

Общественное объединение "Айколь Ала-Тоо" провело съезд, где делегаты из всех областей страны поддержали премьер-министра Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата в президенты Кыргызстана. Сегодня в ходе съезда председатель объединения, экс-депутат Жогорку Кенеша Мээрбек Мискенбаев сообщил о том, что стране нужен президент, который продолжит путь Алмазбека Атамбаева.

"На предстоящих выборах нам нужно голосовать за человека, который продолжит начатую действующим президентом работу. Этот человек 25 лет является членом партии СДПК, который показал свое мужество и смог восстановить ситуацию во время кровавых событий на юге страны в 2010 году. Сооронбай Шарипович не занимается пиаром и не замешан в коррупции. С момента назначения на пост премьер-министра сделал многое для Кыргызстана и его будущего", - сказал он.

Мискенбаев добавил, что за время президентства Атамбаева построены ЛЭП "Датка-Кемин", школы, дороги и многие другие социальные объекты, строится альтернативная дорога Север-Юг.

"Нам нужно, чтобы это не прекращалось. 7 апреля 2010 года мы вышли на площадь не для того, чтобы разбогатеть или захватить власть, нам нужна была свобода и мир. Мы должны поддержать кандидатуру Сооронбая Жээнбекова", - отметил Мискенбаев.

В свою очередь, координатор объединения "Айкол Ала-Тоо" по Нарынской области Кубанычбек Акунов отметил, что впереди главные выборы в стране. "По закону президент может отработать только один срок и мы доверяем Алмазбеку Атамбаеву", – сказал он.

В итоге все участники съезда единогласно поддержали Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата в президенты страны.

URL: http://www.vb.kg/363334
Теги:
Айкол Ала-Тоо, выборы, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Арсений Максимов
15.07.2017, 19:04
Карма: +43
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 205
Минусов: 162
Комментариев: 368

Ну, в принципе уже ясно, что подавляющее большинство тех, кто поддерживает Атамбаева, проголосует за Жээнбекова.как за гаранта сохранения его политики. А это уже огромная фора по сравнению с остальными кандидатами.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Бектур Каниметов
15.07.2017, 19:12
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 2
Комментариев: 6

Арсений Максимов

Ну, в принципе уже ясно, что подавляющее большинство тех, кто поддерживает Атамбаева, проголосует за Жээнбекова.как за гаранта сохранения его политики. А это уже огромная фора по сравнению с остальными кандидатами.

Надейтесь. То как прошел сегодняшний съезд говорит совершенно об обратном. Деллегаты были с биржи труда, сапожники какие то необразованные. Это все что осталось от партии? Тут уже невольно задумаешься что нужна чистка. Хотя какая чистка от партии камня на камне не осталось.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
esengulovich
15.07.2017, 19:46
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 4

Вечерка, кроме жээнбекаво в Кыргызстане нету никаких новостей? Кого это должно интересовать? Все время жээнбеков да жээнбеков-это честно даже достает.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  