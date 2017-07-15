Айкол Ала-Тоо поддерживает Жээнбекова в качестве кандидата в президенты КР

Общественное объединение "Айколь Ала-Тоо" провело съезд, где делегаты из всех областей страны поддержали премьер-министра Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата в президенты Кыргызстана. Сегодня в ходе съезда председатель объединения, экс-депутат Жогорку Кенеша Мээрбек Мискенбаев сообщил о том, что стране нужен президент, который продолжит путь Алмазбека Атамбаева.

"На предстоящих выборах нам нужно голосовать за человека, который продолжит начатую действующим президентом работу. Этот человек 25 лет является членом партии СДПК, который показал свое мужество и смог восстановить ситуацию во время кровавых событий на юге страны в 2010 году. Сооронбай Шарипович не занимается пиаром и не замешан в коррупции. С момента назначения на пост премьер-министра сделал многое для Кыргызстана и его будущего", - сказал он.

Мискенбаев добавил, что за время президентства Атамбаева построены ЛЭП "Датка-Кемин", школы, дороги и многие другие социальные объекты, строится альтернативная дорога Север-Юг.

"Нам нужно, чтобы это не прекращалось. 7 апреля 2010 года мы вышли на площадь не для того, чтобы разбогатеть или захватить власть, нам нужна была свобода и мир. Мы должны поддержать кандидатуру Сооронбая Жээнбекова", - отметил Мискенбаев.

В свою очередь, координатор объединения "Айкол Ала-Тоо" по Нарынской области Кубанычбек Акунов отметил, что впереди главные выборы в стране. "По закону президент может отработать только один срок и мы доверяем Алмазбеку Атамбаеву", – сказал он.

В итоге все участники съезда единогласно поддержали Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата в президенты страны.