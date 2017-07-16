На президента КР после объявления импичмента можно возбудить уголовное дело

Алмазбек Атамбаев подписал конституционный закон "Об отдельных полномочиях прокуратуры, установленных Конституцией КР", согласно которому полномочия Генерального прокурора распространяются на органы исполнительной власти и местного самоуправления.

В том числе, на президента позволено возбуждать уголовное дело в случае импичмента со стороны парламента Кыргызстана, об этом сообщается на официальном сайте президента.

Теперь согласно закону, прокурор при выявлении нарушений закона в действиях или бездействиях работников исполнительной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, а также их должностных лиц, применяет акты прокурорского реагирования, в том числе постановление о возбуждении уголовного дела, указанные в законе "О прокуратуре Кыргызской Республики".

Генеральный прокурор и уполномоченные им прокуроры ведомства, а также прокуроры не ниже статуса прокуроров районов, осуществляют надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Решение о возбуждении уголовного дела в отношении президента Кыргызской Республики, которому был объявлен импичмент от Жогорку Кенеша в порядке, определенном Конституцией; депутата Жогорку Кенеша; премьер-министра; члена правительства; судьи; начальника Генерального штаба Вооруженных сил; руководителей Аппаратов президента, Жогорку Кенеша и правительства; секретаря Совета безопасности; председателя Счетной палаты; председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов; омбудсмена и его заместителя, принимается генеральным прокурором.

Решение о возбуждении уголовного дела в отношении генерального прокурора принимается одним из заместителей генерального прокурора с согласия Жогорку Кенеша по представлению президента.

Данный конституционный закон разработан в целях реализации положений Конституции Кыргызской Республики, измененных законом КР от 28 декабря 2016 года № 218. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.