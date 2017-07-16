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На президента КР после объявления импичмента можно возбудить уголовное дело

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Родион Решетов

Алмазбек Атамбаев подписал конституционный закон "Об отдельных полномочиях прокуратуры, установленных Конституцией КР", согласно которому полномочия Генерального прокурора распространяются на органы исполнительной власти и местного самоуправления.

В том числе, на президента позволено возбуждать уголовное дело в случае импичмента со стороны парламента Кыргызстана, об этом сообщается на официальном сайте президента.

Теперь согласно закону, прокурор при выявлении нарушений закона в действиях или бездействиях работников исполнительной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, а также их должностных лиц, применяет акты прокурорского реагирования, в том числе постановление о возбуждении уголовного дела, указанные в законе "О прокуратуре Кыргызской Республики".

Генеральный прокурор и уполномоченные им прокуроры ведомства, а также прокуроры не ниже статуса прокуроров районов, осуществляют надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Решение о возбуждении уголовного дела в отношении президента Кыргызской Республики, которому был объявлен импичмент от Жогорку Кенеша в порядке, определенном Конституцией; депутата Жогорку Кенеша; премьер-министра; члена правительства; судьи; начальника Генерального штаба Вооруженных сил; руководителей Аппаратов президента, Жогорку Кенеша и правительства; секретаря Совета безопасности; председателя Счетной палаты; председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов; омбудсмена и его заместителя, принимается генеральным прокурором.

Решение о возбуждении уголовного дела в отношении генерального прокурора принимается одним из заместителей генерального прокурора с согласия Жогорку Кенеша по представлению президента.

Данный конституционный закон разработан в целях реализации положений Конституции Кыргызской Республики, измененных законом КР от 28 декабря 2016 года № 218. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

URL: http://www.vb.kg/363335
Теги:
парламент, президент, уголь, импичмент
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